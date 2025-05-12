Μετά από απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ντόχα, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι θα απελευθερώσει «εντός των επόμενων ημερών» τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ακριβή ημερομηνία.

Σήμερα, πηγή που πρόσκειται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ο 21 ετών όμηρος είναι «πολύ πιθανό» να απελευθερωθεί σήμερα ή αύριο, Τρίτη.

«Ο Ίνταν είναι πολύ πιθανό να απελευθερωθεί σήμερα ή αύριο, Τρίτη, αλλά γι' αυτό απαιτείται να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες επί του πεδίου», επεσήμανε η πηγή.

Η Χαμάς ζήτησε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους «αναστολή όλων των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» προκειμένου να γίνει η απελευθέρωση του Αλεξάντερ, ενώ δεν προβλέπει να πραγματοποιήσει δημόσια τελετή, όπως έχει κάνει σε άλλες περιπτώσει

Η απόφαση της Χαμάς να απελευθερώσει τον Αλεξάντερ, τον τελευταίο εν ζωή Αμερικανό όμηρο, ελήφθη ως «χειρονομία καλής θέλησης» προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για τη διαμεσολάβησή του στις συνομιλίες.

Η απελευθέρωση του ομήρου θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απελευθέρωση και των υπολοίπων από τους 59 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, όμως ο Νετανιάχου δήλωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις προετοιμασίες για την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει σε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός ή απελευθέρωση φυλακισμένων με τη Χαμάς, αλλά μόνο για έναν ασφαλή διάδρομο ώστε να επιτραπεί η απελευθέρωση του αμερικανοϊσραηλινου ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχισθούν υπό πυρ, στη διάρκεια προετοιμασιών για να ενταθούν οι μάχες και αναμένεται να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων», ανέφερε χθες το γραφείο του Νετανιάχου.

Ως επιβεβαίωση των προθέσεών του, το Ισραήλ βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας καταυλισμό εκτοπισμένων στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 αμάχους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

«Τουλάχιστον δέκα (σ.σ. νεκροί), ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες παρελήφθησαν έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον του σχολείου Φατίμα Μπιντ Άσαντ, όπου φιλοξενούνται πάνω από 2.000 εκτοπισμένοι στην πόλη Τζαμπάλια» δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Τραμπ: «Μνημειώδης είδηση»

Ο Ίνταν Αλεξάντερ, ο μοναδικός όμηρος με την αμερικανική υπηκοότητα που απομένει ζωντανός ανάμεσα σε όσους βρίσκονται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, είχε αιχμαλωτιστεί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που υπήρξε έναυσμα αυτού του πολέμου.

Μέσω του Truth Social, ο Τραμπ εξήρε τη «μνημειώδη είδηση» και πρόσθεσε πως ελπίζει ότι η προσεχής απελευθέρωση του Ίνταν Αλεξάντερ, 21 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε επίλεκτη μονάδα των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων όταν αιχμαλωτίστηκε, θα αποτελέσει το πρώτο από τα «τελευταία απαραίτητα βήματα για να τερματιστεί αυτός ο πολύ βάρβαρος πόλεμος» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023.

MONUMENTAL NEWS: "I am happy to announce that Edan Alexander, an American citizen who has been held hostage since October 2023, is coming home to his family." –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/zTFBzD5rBN — The White House (@WhiteHouse) May 11, 2025

Η είδηση της απελευθέρωσης του Αλεξάντερ ήρθε μερικές ημέρες πριν από την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταβεί κατά σειρά στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη 13η ως τη 16η Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

