Ο Τραμπ θα άρει το «πάγωμα» της προμήθειας βομβών 2.000 λιβρών στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να άρει το πάγωμα της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με την προμήθεια βομβών 2.000 λιβρών στο Ισραήλ τις πρώτες ημέρες της θητείας του, ανέφερε τη Δευτέρα το ειδησεογραφικό δίκτυο Walla News.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να ακυρώσει τις κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση Μπάιντεν εναντίον Ισραηλινών εποίκων που κατηγορούνται για βίαιες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ Μάικ Χέρτζογκ στο Walla News.

