Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση από συντρίμμια ουκρανικού drone - Δείτε βίντεο

Πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Ρωσία

Συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) προκάλεσαν πυρκαγιά σήμερα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ (ή Βορόνεζ).

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ουκρανικών UAV τα οποία αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Συντρίμμια ενός εξ αυτών έπεσαν σε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου, διευκρίνισε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην ίδια τοποθεσία εξαιτίας επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark