Συντρίμμια ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) προκάλεσαν πυρκαγιά σήμερα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ (ή Βορόνεζ).

Όπως αναφέρει ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η περιοχή βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ουκρανικών UAV τα οποία αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Συντρίμμια ενός εξ αυτών έπεσαν σε δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου, διευκρίνισε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

🔥 Russians complain about drone attack on oil depot in Voronezh region



The facility was attacked by drones for the second time. pic.twitter.com/BmGoQbXcWD — ★V141NG★🏴‍☠️ 𝕏 (@inexorable_swe) January 20, 2025

Πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην ίδια τοποθεσία εξαιτίας επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: skai.gr

