«Απαίσιες και συκοφαντικές» χαρακτήρισε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς τις κατηγορίες του καγκελάριου Όλαφ Σολτς περί αναξιοπιστίας στο θέμα ενδεχόμενης συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και δεσμεύθηκε «να κάνει τα πάντα» προκειμένου να αποτρέψει την άνοδο των ριζοσπαστικών δυνάμεων στην εξουσία.

«Η δημοκρατία κινδυνεύει όταν έρχονται ριζοσπάστες στην εξουσία. Και αυτός είναι ο λόγος που η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει ακριβώς αυτό», δήλωσε ο κ. Μερτς από το βήμα της Bundestag και έκανε λόγο για «απαίσιες και συκοφαντικές» υποθέσεις εκ μέρους του καγκελάριου, ο οποίος προηγουμένως τον είχε κατηγορήσει ότι έχει πλέον εγκαταλείψει τη σαφή οριοθέτηση από τα ακροδεξιά κόμματα.

Απαντώντας στην υπόθεση του κ. Σολτς ότι οι προτάσεις του για το μεταναστευτικό είναι αντισυνταγματικές και παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε, «αυτή είναι μια σοβαρή κατηγορία και την παίρνω πολύ στα σοβαρά» και αντεπιτέθηκε στον καγκελάριο, λέγοντας ότι είναι «φθηνό» να κατηγορεί τις διάφορες υπηρεσίες για πλημμελή εφαρμογή των νόμων στο θέμα της διαχείρισης των μεταναστών. «Εάν οι νόμοι δεν επαρκούν, τότε πρέπει να υποβάλετε προτάσεις για να αλλάξουν (…) Είναι πολύ εύκολο, για να μην πω φθηνό, να επισημαίνετε εδώ την ελλιπή εφαρμογή των νόμων από τις αρχές ως το πραγματικό πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά. Ο Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα υποστηρίξει ότι εάν εφαρμόζονταν πιστά οι νόμοι, οι επιθέσεις στο Μανχάιμ, στο Ζόλινγκεν, στο Μαγδεμβούργο και το Ασάφενμπουργκ θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί στη Γερμανία; Πόσοι ακόμη πρέπει να δολοφονηθούν; Πόσα παιδιά πρέπει να γίνουν θύματα τέτοιων πράξεων βίας, μέχρι να σκεφτείτε ότι αυτό αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και τάξη;», συνέχισε ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κοινοβουλευτική του ομάδα και, απευθυνόμενος στον καγκελάριο, δήλωσε ότι, εάν δεν το στηρίξει, σημαίνει ότι δεν επιθυμεί λιγότερη παράνομη μετανάστευση στη Γερμανία. Για το ενδεχόμενο η πρότασή του να υπερψηφιστεί από την AfD, ο αρχηγός του CDU έκανε λόγο για «αφόρητες εικόνες βουλευτών της AfD να χειροκροτούν και να ζητωκραυγάζουν», αλλά, όπως είπε, «το να βλέπεις άπραγος άνθρωποι να απειλούνται, να τραυματίζονται και να δολοφονούνται είναι απαράδεκτο και για αυτό ο νόμος μας για το άσυλο είναι ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός (…) Μια σωστή απόφαση δεν είναι λάθος επειδή συμφωνούν οι λάθος άνθρωποι», τόνισε και, απευθυνόμενος στο SPD και στους Πράσινους, δήλωσε: «Η δημοκρατία κινδυνεύει και όταν μια κοινωνική και πολιτική μειονότητα χρησιμοποιεί τους ριζοσπάστες ως εργαλείο προκειμένου να περιφρονεί διαρκώς τη βούληση της πλειοψηφίας του πληθυσμού».

