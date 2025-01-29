Λογαριασμός
Ισραήλ: Ποιοι είναι τρεις Ισραηλινοί όμηροι που θα απελευθερωθούν την Πέμπτη από τη Χαμάς

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι μαζί με τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους θα απελευθερωθούν και πέντε Ταϊλανδοί υπήκοοι που κρατούνται όμηροι στη Γάζα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 

UPDATE: 18:24
Όμηροι

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει από τη Χαμάς τη λίστα με τους τρεις ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν την Πέμπτη από τη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν αύριο από τη Χαμάς είναι ο Arbel Yehoud , 29, ο Agam Berger , 19, και ο Gadi Moshe Mozes , 80, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Όμηροι

Τα ονόματα δόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς μέσω των μεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Οι οικογένειες των τριών ομήρων έχουν ειδοποιηθεί.

Επιπλέον, πέντε Ταϊλανδοί όμηροι θα απελευθερωθούν, επίσης, αύριο από τη Χαμάς, επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Υπάρχουν οκτώ Ταϊλανδοί όμηροι ακόμα στη Γάζα, μαζί με έναν από το Νεπάλ και έναν από την Τανζανία. Ωστόσο, δύο από τους Ταϊλανδούς έχουν δηλωθεί νεκροί, όπως και εκείνος από την Τανζανία.

Πηγή: skai.gr

