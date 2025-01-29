Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει από τη Χαμάς τη λίστα με τους τρεις ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν την Πέμπτη από τη Γάζα.

Οι Ισραηλινοί όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν αύριο από τη Χαμάς είναι ο Arbel Yehoud , 29, ο Agam Berger , 19, και ο Gadi Moshe Mozes , 80, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Τα ονόματα δόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς μέσω των μεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Οι οικογένειες των τριών ομήρων έχουν ειδοποιηθεί.

Επιπλέον, πέντε Ταϊλανδοί όμηροι θα απελευθερωθούν, επίσης, αύριο από τη Χαμάς, επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Υπάρχουν οκτώ Ταϊλανδοί όμηροι ακόμα στη Γάζα, μαζί με έναν από το Νεπάλ και έναν από την Τανζανία. Ωστόσο, δύο από τους Ταϊλανδούς έχουν δηλωθεί νεκροί, όπως και εκείνος από την Τανζανία.

Πηγή: skai.gr

