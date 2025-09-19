Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προσκαλέσει τον βασιλιά Κάρολο στις ΗΠΑ καθώς ενθουσιάστηκε από την υποδοχή που του επεφύλασσε η βασιλική οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ο οποίος μίλησε στην Telegraph.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε για την Ουάσινγκτον το βράδυ της Πέμπτης, αφού πέρασε χρόνο με τον Βασιλιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Τσέκερς.

«Ήταν ένα πραγματικά φανταστικό ταξίδι. Οι Βρετανοί ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό τέλεια», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Έθεσαν τον πήχη ψηλά για το δικό τους ταξίδι σε εμάς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε τη δεύτερη κρατική του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρωτοφανές για Αμερικανό πρόεδρο. Πριν αναχωρήσει, ευχαρίστησε τους Βρετανούς οικοδεσπότες και επαίνεσε τον δεσμό μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι το κύριο θέμα συζήτησης με τον Βασιλιά Κάρολο δεν ήταν το περιβάλλον, αλλά οι εμπορικές σχέσεις.

Μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News, όπου δήλωσε ότι ο μονάρχης έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το εμπόριο.

«Πιστεύω ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για το εμπόριο. Ξέρετε, αγαπάει και το περιβάλλον, μιλάει πολύ γι' αυτό, αλλά ενδιαφερόταν περισσότερο για το εμπόριο από οτιδήποτε άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται μια νέα εμπορική συμφωνία. «Εργαζόμαστε πάνω σε μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα είναι μια καλή συμφωνία και για τους δύο», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις προχωρούν με τον πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους του.

