Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τη δοκιμή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, συμπεριλαβανομένων drones εφόρμησης, ενθαρρύνοντας την έρευνα και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ειδικοί συνδέουν αυτή την εξέλιξη με τη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία.

Όπως διακρίνεται σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, απογειώνεται drone μεγάλου μεγέθους ενώ κατόπιν εξαπολύεται μικρότερο, το οποίο καταστρέφει στόχο, στο πλαίσιο των δοκιμών.

Οι δοκιμές «έδειξαν καθαρά» την «εξαίρετη αποτελεσματικότητα στη μάχη των τακτικών drones επίθεσης» της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα το πρακτορείο. Τα όπλα αυτά, σύμφωνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, δίνουν «μείζον στρατιωτικό πλεονέκτημα» και η ανάπτυξή τους είναι «καθήκον προτεραιότητας» στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του βορειοκορεατικού στρατού.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αξίωσε ακόμη να υπάρξει «ταχεία ανάπτυξη» της «τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης» και να «επεκταθεί και να ενισχυθεί η δυναμικότητα της σειριακής παραγωγής drones», σύμφωνα με το KCNA.

Η ανάπτυξη drones εφόρμησης είχε αναγγελθεί πέρυσι, (2024), από μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.