Το Ισραήλ ζήτησε από τον Λευκό Οίκο διευκρινίσεις σχετικά με ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), στην οποία ανέφερε ότι το Ισραήλ «απαγορεύεται» να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, σύμφωνα με μια αμερικανική πηγή και μία ακόμη πηγή με γνώση του θέματος, όπως μεταδίδει το Axios.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι συνεργάτες του αιφνιδιάστηκαν από την ανάρτηση του Τραμπ, η οποία ήταν αντίθετη με το κείμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη.

Η διατύπωση του Τραμπ -ότι εξέδιδε ουσιαστικά εντολή την οποία το Ισραήλ όφειλε να υπακούσει- θα ήταν αδιανόητη υπό άλλες αμερικανικές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε και ανησύχησε όταν ενημερώθηκε για την ανάρτηση.

Οι ΗΠΑ πίεζαν εδώ και ημέρες για εκεχειρία, ενώ παράλληλα εργάζονταν για μια συμφωνία με το Ιράν.

Η συμφωνία δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, «σε αυτοάμυνα, οποιαδήποτε στιγμή, έναντι σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων».

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να μην προχωρά σε επιχειρήσεις κατά στόχων στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων κρατικών στόχων.

Η εκεχειρία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη πολιτικά για τον Νετανιάχου, με την κυβέρνησή του να τονίζει ότι δεν θα διστάσει να πλήξει τη Χεζμπολάχ εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ωστόσο, την Παρασκευή ο Τραμπ χρησιμοποίησε πολύ πιο αυστηρή γλώσσα.

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνει από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!».

Σε συνέντευξή του στο Axios, επανέλαβε ότι επιθυμεί να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτίρια. Δεν πρόκειται να το επιτρέψω», δήλωσε.

Συνεργάτες του Νετανιάχου, μεταξύ των οποίων και ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον Γεχιέλ Λέιτερ, έσπευσαν να διερευνήσουν εάν οι ΗΠΑ είχαν αλλάξει στάση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο και τόνισαν ότι τα σχόλια του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με τη συμφωνία.

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τη συνέντευξη του Τραμπ στο Axios, ισραηλινό drone έπληξε τον νότιο Λίβανο.

Ισραηλινή πηγή υποστήριξε αργότερα ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία και επιτέθηκε σε ισραηλινές δυνάμεις εντός της ζώνης ασφαλείας.

«Οι δυνάμεις μας ενήργησαν στο πλαίσιο της αυτοάμυνας για να εξουδετερώσουν την απειλή, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο», ανέφερε η ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.