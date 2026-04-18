Πέθανε η ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ναταλί Μπαγιέ γνωστοποίησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

Η Γαλλίδα ηθοποιός είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία Σεζάρ.

Άρρωστη, σε ανησυχητική κατάσταση υγείας από το περασμένο καλοκαίρι, η Μπαγιέ, η οποία είχε εμφανιστεί σε ταινίες των Φρανσουά Τριφό, Ζαβιέ Ντολάν, Μπερτράν Μπλιέ και Κλοντ Σαμπρόλ, πέθανε «το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι της στο Παρίσι από άνοια με σωμάτια Lewy», δήλωσε η οικογένειά της

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

