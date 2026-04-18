Ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο βιομηχανικές πόλεις στις όχθες του ποταμού Βόλγα, καθώς και ένα λιμάνι στη Βαλτική Θάλασσα κοντά στην Αγία Πετρούπολη που εξάγει προϊόντα πετρελαίου, δήλωσαν Ρώσοι τοπικοί κυβερνήτες.

Στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, η οποία περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη και συνορεύει με τη Φινλανδία, ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι κατασβέστηκε μια πυρκαγιά στο λιμάνι του Βίσοτσκ, το οποίο στεγάζει τερματικό σταθμό που λειτουργεί η Lukoil.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα, ο Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ ανέφερε επιθέσεις σε βιομηχανικούς στόχους στις πόλεις Σιζράν και Νοβοκουϊμπίσεφσκ, περίπου 1.800 χλμ. νοτιοανατολικά του Βίσοτσκ.

Δεν είπε ποιες ήταν αυτές οι εγκαταστάσεις, αλλά στις δύο πόλεις βρίσκονται διυλιστήρια πετρελαίου που έχουν πληγεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.