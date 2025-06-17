Την απίστευτη γκριμάτσα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι ενώ της ψιθύριζε κάτι στο αφτί ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο στρογγυλό τραπέζι της G7, έπιασε ο φωτογραφικός φακός.

Η αντίδραση ήρθε καθώς η Ομάδα των Επτά (G7) - Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ΕΕ - συναντήθηκαν στο πολυτελές θέρετρο Κανανάσκις προκειμένου να συζητήσουν τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Η κάμερα έπιασε την Μελόνι να σκύβει για να ακούσει τι της ψιθύριζε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες συνήθως προσπαθούν να κρατηθούν ανέκφραστοι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, η Μελόνι δεν μπόρεσε να κρύψει την αντίδρασή της και φάνηκε να γουρλώνει τα μάτια της σε ό,τι της έλεγε ο Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

