Ο Τραμπ, προανήγγειλε άμεση δράση για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε άμεση δράση για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, όπου χαρακτήρισε την κατάσταση ως «την πιο βίαιη στη Γη» και τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση». Σε ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και άλλοι Άραβες ηγέτες ζήτησαν την παρέμβασή του για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και άλλους εταίρους της Μέσης Ανατολής για τον τερματισμό των φρικαλεοτήτων και τη σταθεροποίηση της χώρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Στο Σουδάν διαπράττονται τρομερές φρικαλεότητες. Έχει γίνει το πιο βίαιο μέρος στη Γη και, παράλληλα, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα, γιατρούς και οτιδήποτε άλλο. Άραβες ηγέτες από όλο τον κόσμο, και ιδίως ο πολύ σεβαστός πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μόλις έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μου ζήτησαν να χρησιμοποιήσω την εξουσία και την επιρροή μου για να σταματήσω άμεσα αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν. Θεωρείται μια μεγάλη πολιτιστική και πολιτισμική χώρα, που δυστυχώς έχει πάρει κακή τροπή, αλλά μπορεί να διορθωθεί με τη συνεργασία και τον συντονισμό των χωρών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της περιοχής με τεράστιο πλούτο, που επιθυμούν να συμβεί αυτό. Θα συνεργαστούμε με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και άλλους εταίρους της Μέσης Ανατολής για να τερματιστούν αυτές οι φρικαλεότητες, σταθεροποιώντας ταυτόχρονα το Σουδάν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

«Έχουμε ήδη αρχίσει να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ σε επενδυτική διάσκεψη ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας, μια μέρα μετά τη συνάντησή του με τον de facto ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι άρχισε να εξετάζει το ζήτημα μισή ώρα μετά την εξήγηση του πρίγκιπα για τη σημασία του.

Πηγή: skai.gr

