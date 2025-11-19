Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις προς ανακοίνωση σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται, αλλά ότι δεν έχει ακόμη γίνει επαρκής δουλειά για να πραγματοποιηθεί μια νέα Σύνοδος Κορυφής. Επισήμανε ωστόσο, ότι αν χρειαστεί θα οργανώσουν στιγμιαία μια Σύνοδο προκειμένου να συναντηθούν Ντόναλντ τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση από πολυάριθμα μέσα ενός σχεδίου των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία το οποίο προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα οπλικά συστήματα.

Πηγή: skai.gr

