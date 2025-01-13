Βουτιά στα βαθιά για την Βάγκενκνεχτ

Ανταπόκριση από τη Βόννη



Το πρώην κυβερνητικό τετράγωνο, εκεί που παλιά στεγάζονταν υπουργεία, όταν η Βόννη ήταν ακόμα πρωτεύουσα, επέλεξε η Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) για το προεκλογικό της συνέδριο, που συμπίπτει χρονικά και με τα πρώτα γενέθλια του κόμματος, που ίδρυσε η πρώην βουλευτής της Die Linke αποχωρώντας από αυτήν. Εγχείρημα, που όπως παραδέχτηκε και η ίδια στην ομιλία της είναι γεμάτο δυσκολίες, αφού στην ιστορία της σύγχρονης Γερμανίας κανένα κόμμα δεν κατάφερε «να μπει με την πρώτη στη Βουλή».

Η BSW σημείωσε πάντως επιτυχίες στις πρώτες εκλογικές δοκιμασίες της, κυρίως στις εκλογές στην πρώην Ανατολική Γερμανία το περασμένο φθινόπωρο, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια υποχώρησης στις δημοσκοπήσεις, αφού μετά το 6,2% στις ευρωεκλογές και ποσοστά γύρω στο 7% αργότερα, τώρα έχει πέσει μεταξύ 4 και 6%. Για την Βάγκενκνεχτ αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν είναι μια παλιά παραδοσιακή πολιτική δύναμη που πολλοί ψηφίζουν… από πάππου προς πάππου. Δήλωσε ωστόσο αισιόδοξη ότι η BSW θα καταφέρει να εδραιωθεί ως υπολογίσιμη δύναμη και στη δυτική μεριά της χώρας.Τόνωση ηθικού των μελώνΤο Συνέδριο που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στη Βόννη είχε σαν στόχο όχι μόνο να επιβεβαιώσει το εκλογικό πρόγραμμα με τίτλο «Η χώρα μας αξίζει περισσότερα», αλλά και να τονώσει το ηθικό των συνέδρων, με την ομιλία της ίδιας της Σάρας Βάνγκενκνεχτ, η οποία θα ξεκινήσει μια περιοδεία στις 3 Φεβρουαρίου από το Μόναχο, δίνοντας βάρος στα δυτικά της Γερμανίας, εκεί δηλαδή που χωλαίνει η BSW, μέχρι την τελική συγκέντρωση στις 20 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο. Ο ενθουσιασμός των περίπου 700 συνέδρων με την είσοδο της στην αίθουσα εξηγεί ποια παραμένει πάντα η δύναμη του νεοπαγούς αυτού πολιτικού σχήματος.Στην τοποθέτησή της, που ήταν τόσο θεματικά όσο και σκηνικά εξαιρετικά προετοιμασμένη, η Βάγκενκνεχτ κατάφερε να κρατηθεί σε διαρκή επαφή με το ακροατήριο, το οποίο συχνά την διέκοπτε με χειροκροτήματα, άλλοτε εξαπολύοντας σφοδρές επιθέσεις εναντίον όλων των υπολοίπων κομμάτων, κυρίως εκείνων της μέχρι τώρα κυβέρνησης και άλλοτε με ειρωνείες και λογοπαίγνια για εκείνους που την κατηγορούν ως υποκινούμενη από ρωσικά συμφέροντα.Έξω από την αίθουσα του συνεδρίου εμφανίστηκε πάντως μια μικρή ομάδα διαδηλωτών που την περίμενε μάταια, με συνθήματα κατά του Πούτιν και της ίδιας, ανεμίζοντας σημαίες της Ουκρανίας.Πόλεμος και ειρήνηΗ αρχηγός της BSW δεν δίστασε να απαντήσει εκτεταμένα σε αυτές τις επιθέσεις, αφιερώνοντας μεγάλο χρόνο της ομιλίας της για να εξηγήσει γιατί κατά τη γνώμη της το κεντρικό σύνθημα του κόμματος, «Λογική και Δικαιοσύνη», δεν μπορεί να υλοποιηθεί όσο η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου και ενώ πιέζεται να αυξάνει διαρκώς τις αμυντικές της δαπάνες και να εισάγει πανάκριβη ενέργεια. Σε κλίμα αισιοδοξίας το συνέδριο έχρισε και τυπικά την Βάγκενκνεχτ υποψήφια καγκελάριο. Το μεγάλο στοίχημα θα είναι για την BSW να μπορέσει να πείσει ότι δεν είναι υπόθεση μόνο μιας προσωπικότητας, αλλά ότι διαθέτει προτάσεις, δομές και στελέχη σε όλη τη χώρα.Η ίδια ήταν σαφές ότι προσπάθησε να παρουσιάσει το κόμμα της ως μια πολιτική καινοτομία, κάτι εντελώς διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα και χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, μια στρατηγική επιλογή που φιλοδοξεί να της δώσει την ευχέρεια να απευθυνθεί σε ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα ακροατηρίων από την παραδοσιακή Αριστερά. Ήταν ενδεικτική η αναφορά της στο τι καταλαβαίνει η ίδια ως «αστικό», που το αντιπαρέβαλε με τους μάνατζερ και τα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, οι οποίοι έχουν ξεφύγει εντελώς από την υπόλοιπη κοινωνία.Μόνη εναντίον όλωνΤο αν η επιλογή της να εμφανιστεί ως μια «Ρομπέν των Δασών», μόνη εναντίον όλων και κυρίως εναντίον του παλιού πολιτικού κατεστημένου μπορεί να στεφθεί με επιτυχία, θα εξαρτηθεί και από πιθανά απρόβλεπτα συμβάντα, που μπορεί να προκύψουν έως τις 23 Φερβουαρίου. Ισως και από την στάση των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, που προτιμούν να την αγνοούν ή να την απαξιώνουν.Στην αντολική πλευρά της χώρας πάντως η «Συμμαχία» ήδη συγκυβερνά. Η ίδια έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά ότι αν επιτύχει τώρα την είσοδό της στη Βουλή, θα έχει τον απαραίτητο χρόνο και τα μέσα να οργανώσει το κόμμα της σε πιο σταθερή βάση και να αξιοποιεί το κοινοβουλευτικό βήμα για να κάνει ηχηρά αισθητή την παρουσία της. Υπάρχει άλλωστε και η σχετική «τεχνογνωσία» σε αυτόν τον τομέα από τα πρώτα βήματα της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, που ξεκίνησε κάποτε ως μια παρέα γραφικών καθηγητών και έχει μεταλλαχτεί σε ένα ισχυρό πολιτικό κόμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.