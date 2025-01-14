Σε έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίου μέσα στο οποίο βρίσκονταν, οφείλεται ο θάνατος πέντε ισραηλινών στρατιωτών και ο τραυματισμός δέκα άλλων το πρωί στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού για το περιστατικό.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι οι στρατιώτες διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Βρίσκονταν μέσα σε κτίριο και ετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη όταν, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά.

Από την έκρηξη κατέρρευσε το κτίριο και καταπλάκωσε τους ισραηλινούς στρατιώτες, με αποτέλεσμα πέντε εξ αυτών (ηλικίας 19-23 ετών) να χάσουν τη ζωή τους. Άλλοι δέκα τραυματίστηκαν και η κατάσταση οκτώ εξ αυτών χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

Πηγή: skai.gr

