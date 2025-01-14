«Βιογερμανός»: Τι σημαίνει η «αντί-λέξη» του 2024

Ο όρος «Βιογερμανός» (Biodeutsch) είναι η «αντι-λέξη» της χρονιάς για το 2024, σύμφωνα με την ειδική επιτροπή, η οποία έκρινε ότι η λέξη χρησιμοποιείται με ρατσιστικό και εθνικιστικό τρόπο, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο διαχωρισμός μεταξύ υποτιθέμενων "πραγματικών" Γερμανών και Γερμανών β' κατηγορίας συνιστά μορφή καθημερινού ρατσισμού.

Η λέξη χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας ρατσιστικής, βιολογικής μορφής εθνικότητας. Αρχικά περιοριζόταν σε σατιρικές αναφορές», εξήγησε η επιτροπή, ενώ η οργάνωση δημοσιογράφων «New German Media Makers» τόνισε ότι η χρήση δεν είναι πλέον ειρωνική. Ακόμη και πολλοί από όσους περιγράφονται ως «αυθεντικοί Γερμανοί» απορρίπτουν τον όρο, θεωρώντας ότι υπονοεί την ιδέα της γενετικής, επισήμανε η οργάνωση.

Το 2023 η «αντι-λέξη» της χρονιάς ήταν ο όρος «υποχρεωτικός επαναπατρισμός» (Remigration), o οποίος πλέον αποτελεί βασική θέση τόσο της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ενόψει των εκλογών όσο και του νικητή των εκλογών και πιθανού καγκελάριου της Αυστρίας Χέρμπερτ Κικλ από το Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ).

