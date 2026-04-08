Ο Τραμπ πιστεύει πως «η Κίνα ώθησε το Ιράν να διαπραγματευτεί»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη αργά το βράδυ (τοπική ώρα) στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο κ. Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

