Ο Τραμπ λέει ότι η Ματσάδο δεν είναι εύκολο να ηγηθεί της χώρας της

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέγοντας ότι «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού που είναι απαραίτητα για να κυβερνήσει τη χώρα της.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Από την άλλη, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

«Ο Μάρκο μόλις είχε μια συζήτηση μαζί της και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εποχή μετά τον Μαδούρο.

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής (για το προεδρικό ζεύγος) από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Αργότερα πηγές ανέφεραν πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Ματσάδο, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ. «Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας», έγραψε σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

