Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζει το ταξίδι του με στόχο να πείσει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να κάνουν περισσότερα για να ανακόψουν τη μετανάστευση στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Μπουκέλε και τον υπουργό Εξωτερικών του Ελ Σαλβαδόρ στην κατοικία του Μπουκέλε στη λίμνη Κοατεπέκ λίγο έξω από την πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio συναντά τον Πρόεδρο Nayib Bukele στην κατοικία του στη λίμνη Coatepeque στο Ελ Σαλβαδόρ, Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025

Ο Ναγιμπ Μπουκέλε, ερωτηθείς μετά τη συνάντησή τους εάν οι δύο χώρες είχαν καταλήξει σε μια νέα συμφωνία «ασφαλούς τρίτης χώρας» για τις ΗΠΑ για απέλαση μεταναστών από άλλες χώρες στο Ελ Σαλβαδόρ, είπε ότι ολοκληρώνουν μια «ακόμη μεγαλύτερη» συμφωνία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Είπε ότι ο Ρούμπιο θα ανακοινώσει αργότερα λεπτομέρειες για τη συμφωνία.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο σαλβαδοριανός πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε πρότεινε η χώρα του να υποδεχθεί φυλακισμένους από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αμερικανών υπηκόων.

«Πρότεινε (το Ελ Σαλβαδόρ) να υποδεχθεί στις φυλακές του επικίνδυνους αμερικανούς εγκληματίες φυλακισμένους στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων αμερικανών υπηκόων και ανθρώπων με άδεια παραμονής», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Ναγιμπ Μπουκέλε θεωρείται από την κυβέρνηση Τραμπ ως βασικός σύμμαχος στις προσπάθειές της για τη μετανάστευση στην περιοχή. Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ εξαπέλυσε μια ακλόνητη καταστολή ασφαλείας στη χώρα του, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 80.000 ανθρώπους και μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των ανθρωποκτονιών. Οι πολιτικές του πιστώνονται από την Ουάσιγκτον με τη μείωση του αριθμού των Σαλβαδοριανών που επιδιώκουν να εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο, πρώην αμερικανός γερουσιαστής από τη Φλόριντα, είπε πριν από τη συνάντηση ότι γνώριζε τον Μπουκέλε εδώ και πολύ καιρό και τον επαίνεσε γιατί έκανε «μια εξαιρετική δουλειά παρέχοντας ασφάλεια και σταθερότητα».

Από την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τον αριθμό των μεταναστών που οι ΗΠΑ απελαύνουν στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικών αεροπλάνων για πτήσεις επαναπατρισμού.

Ο Ρούμπιο ξεκίνησε τη Δευτέρα στον Παναμά, όπου παρακολούθησε 43 Κολομβιανούς μετανάστες που είχαν διασχίσει το Darien Gap, πιθανότατα με προορισμό τις ΗΠΑ, να επιβιβάζονται σε μια πτήση τσάρτερ της Air Panama πίσω στην Κολομβία.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος έδωσε εντολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δώσει προτεραιότητα στον τερματισμό της μαζικής μετανάστευσης, είπε ότι ο επαναπατρισμός των μεταναστών δημιουργεί αντικίνητρο για τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις χώρες τους.

«Δεν είναι καλό για κανέναν. Οι μόνοι άνθρωποι που ωφελούνται από τη μαζική μετανάστευση είναι οι διακινητές», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. Έδωσε πιστώσεις στο πρόγραμμα απέλασης του Παναμά, το οποίο συμφωνήθηκε τον Ιούλιο μεταξύ του Παναμά και της προηγούμενης αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, με τη μείωση της μετανάστευσης μέσω του προγράμματος Darien μεταξύ Κολομβίας και Παναμά κατά 90%.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός προγράμματος ξένης βοήθειας που βοηθά να γίνει η Αμερική ισχυρότερη και ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο την Κυριακή είχε συνομιλίες με αξιωματούχους του Παναμά για την παρουσία της Κίνας γύρω από τη Διώρυγα του Παναμά καθώς και για τη μετανάστευση.

Οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης τον Μπουκέλε να αποφύγει τις επενδύσεις από την Κίνα, η οποία βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ελ Σαλβαδόρ για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, έχει χρηματοδοτήσει δημόσια έργα όπως ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και έχει επενδύσει στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Πηγή: skai.gr

