Ασπίδα Τραμπ για την ενέργεια: Το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα τάνκερ στο Στενό του Ορμούζ «αν χρειαστεί»

Σύμφωνα με ανάρτησή του, έδωσε ήδη εντολή στον Οργανισμό Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, για την παροχή των εγγυήσεων 

Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με ανάρτησή του αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή στον Οργανισμό Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, να παράσχει εγγυήσεις για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια όλου του θαλάσσιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων, που διέρχονται από την περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την παροχή στρατιωτικής προστασίας σε τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Politico.

