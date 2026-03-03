Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με ανάρτησή του αποκάλυψε ότι έδωσε εντολή στον Οργανισμό Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών, να παράσχει εγγυήσεις για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια όλου του θαλάσσιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων, που διέρχονται από την περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την παροχή στρατιωτικής προστασίας σε τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Politico.

Πηγή: skai.gr

