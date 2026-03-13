Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα με πύραυλο στο Κουπιάνσκ

Ρωσικό πλήγμα με πύραυλο στην περιοχή Κουπιάνσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Ουκρανίας.
Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ο οδηγός ενός λεωφορείου και δύο επιβάτες.
Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία ανέφερε ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές το επιβατικό λεωφορείο καθώς και ιδιωτικές κατοικίες στην περιοχή.
Πηγή: skai.gr
