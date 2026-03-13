Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσικό πλήγμα με πύραυλο στο Κουπιάνσκ

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ο οδηγός ενός λεωφορείου και δύο επιβάτες

Ουκρανία

Ρωσικό πλήγμα με πύραυλο στην περιοχή Κουπιάνσκ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Ουκρανίας.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται ο οδηγός ενός λεωφορείου και δύο επιβάτες.

Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία ανέφερε ότι από την επίθεση υπέστησαν ζημιές το επιβατικό λεωφορείο καθώς και ιδιωτικές κατοικίες στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark