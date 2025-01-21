Οι ΗΠΑ θα αναγνωρίζουν πλέον μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, όπως διέταξε ο νέος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τερμάτισε άμεσα μια σειρά από πολιτικές που αποσκοπούσαν στην προώθηση της φυλετικής ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων της LGBTQ+ κοινότητας.

Με διάταγμα που υπέγραψε αμέσως μετά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο, απαιτεί από την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τον όρο “φύλο”(sex) αντί για “γένος”(gender), ενώ καθιστά υποχρεωτικό τα έγγραφα ταυτότητας που εκδίδονται από την κυβέρνηση, όπως διαβατήρια και βίζες, να βασίζονται σε αυτό που περιγράφεται ως «αμετάβλητη βιολογική κατηγοριοποίηση του ατόμου ως είτε αρσενικού είτε θηλυκού».

Ο Τραμπ προχώρησε γοργά στην εκπλήρωση των αμφιλεγόμενων προεκλογικών υποσχέσεών του για την κατάργηση των πολιτικών που είχαν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία έθεσε ως προτεραιότητα την εφαρμογή μέτρων για την πολυμορφία.

Ο Τραμπ κατάργησε 78 εκτελεστικά διατάγματα που είχε υπογράψει ο Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 12 μέτρων που υποστήριζαν τη φυλετική ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ομοφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ ατόμων.

Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακάλεσε δύο διατάγματα που υπέγραψε ο προκάτοχός τους την πρώτη ημέρα της θητείας του πριν από τέσσερα χρόνια, ένα για την προώθηση της φυλετικής ισότητας για τις υποβαθμισμένες κοινότητες και ένα άλλο για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ο Τραμπ ανακάλεσε και διατάγματα που είχαν στόχο να βοηθήσουν τους μαύρους, τους ισπανόφωνους, τους ιθαγενείς Αμερικανούς και τους Αμερικανούς της Ασίας και των Νήσων του Ειρηνικού. «Αυτή την εβδομάδα, θα τερματίσω επίσης την κυβερνητική πολιτική που προσπαθεί να ενσωματώσει κοινωνικά τη φυλή και το φύλο σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής», ανέφερε στην ομιλία του.

«Θα σφυρηλατήσουμε μια κοινωνία που θα είναι τυφλή ως προς το χρώμα και θα βασίζεται στην αξία. ... Από σήμερα, η επίσημη πολιτική της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι κινήσεις του να καταργήσει πολλές πολιτικές για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη (DEI) και να περιορίσει δραστικά τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ συνέπεσε με τη φετινή αργία της Ημέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που τιμά τον ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων.

Σφοδρές αντιδράσεις από τις ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι συνήγοροι και οι ομάδες υπεράσπισης των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποσχέθηκαν να προστατεύσουν τις μειονότητες και να αμφισβητήσουν την ατζέντα του Τραμπ: «Αρνούμαστε να υποχωρήσουμε ή να εκφοβηθούμε. Δεν πάμε πουθενά και θα αντιταχθούμε σε αυτές τις επιβλαβείς διατάξεις με ό,τι έχουμε», ανέφερε σε δήλωσή της η Kelley Robinson, πρόεδρος της Human Rights Campaign, της μεγαλύτερης ομάδας υπεράσπισης των LGBTQ+ δικαιωμάτων στις ΗΠΑ.

Οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι τυχόν ανατροπές που θα εφαρμόσει ο Τραμπ θα αποτελέσουν πλήγμα στις προσπάθειες για την εξασφάλιση δίκαιων πολιτικών και θα υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την αντιμετώπιση των συστημικών προκαταλήψεων που στερούν τις ίσες ευκαιρίες για περιθωριοποιημένες ομάδες εδώ και δεκαετίες.

«Θα συνεχίσουμε τις αδιάκοπες προσπάθειές μας για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, την καταπολέμηση της καταστολής των ψηφοφόρων και την αντιμετώπιση του μίσους και των διακρίσεων σε όλες τις μορφές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Asian Americans Advancing Justice.

Στο πλαίσιο των εκτελεστικών διαταγμάτων, τα ομοσπονδιακά κονδύλια δεν θα χρησιμοποιούνται για την προώθηση της «ιδεολογίας του φύλου», ενός όρου που χρησιμοποιείται συχνά από συντηρητικές ομάδες για να αναφερθεί σε οποιαδήποτε ιδεολογία που προωθεί μη παραδοσιακές απόψεις για το φύλο και το γένος.

Σημειώνεται πως τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ έχουν γίνει ένα αμφιλεγόμενο πολιτικό θέμα τα τελευταία χρόνια. Κατά την προεκλογική περίοδο του Νοεμβρίου, πολλοί Ρεπουμπλικάνοι έκαναν εκστρατεία για την ανατροπή των νόμων για τους τρανσέξουαλ με ιδιαίτερη έμφαση στις τρανσέξουαλ γυναίκες που συμμετέχουν στον αθλητισμό.

Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αναλάβει δράση για να «κρατήσει όλους τους άνδρες έξω από τα γυναικεία αθλήματα».

