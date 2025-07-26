Γάζα: Δεσμεύσεις Βρετανίας για ανθρωπιστική βοήθεια

Σε άρθρο γνώμης, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που το 1/3 των Βρετανών βουλευτών πιέζει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Η πολιτική κινητικότητα εντείνεται, με το βλέμμα στραμμένο στη Γάζα και τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης.



Οι δηλώσεις του Παγκόσμιου Προγράμματος Σίτισης (WFP) των Ηνωμένων Εθνών για έξαρση του υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και το σοκαριστικό στοιχείο ότι *«ένας στους τρεις ανθρώπους στην περιοχή μένει χωρίς φαγητό για ημέρες»*, προκάλεσαν συγκίνηση αλλά όχι έκπληξη στη διεθνή κοινότητα.



Ταυτόχρονα, παρά την ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι δεν υφίστανται περιορισμοί, η έγκριση για διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια -μέσω αεροπορικών ρίψεων- αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Η δήλωση αυτή χαρακτηρίστηκε «οξύμωρη», ενώ όπως σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός στο άρθρο του στη Mirror το βράδυ της Παρασκευής, *«έρχεται αρκετά αργά»*.

Ανθρωπιστική συνδρομή και συμμαχίες

Μεταφέροντας τη δέσμευση ότι «η Βρετανία θα κάνει ό,τι μπορεί για την ανθρωπιστική βοήθεια», ο Στάρμερ παρουσίασε τις φρικτές εικόνες «υποσιτισμού και απελπισίας» στη Γάζα ως «απόλυτα φρικιαστικές». Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το BBC, μια μικρή βρετανική στρατιωτική ομάδα συνεργάζεται ήδη με την Ιορδανία, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πρώτες ανθρωπιστικές ρίψεις εντός των επόμενων δύο ημερών.

Πρωτοβουλία συμπερίληψης στην βρετανική βοήθεια, αποτελεί και η μεταφορά παιδιών από την Παλαιστίνη στο Ηνωμένο Βασίλειο για εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη.

Πολιτικές πιέσεις για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Στο εσωτερικό της χώρας, η κυβέρνηση Στάρμερ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις: 221 βουλευτές με ενυπόγραφη επιστολή ζητούν την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Χαρακτηριστικά, βουλευτές αναφέρουν ότι *«η αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε σημαντικό αντίκτυπο»* παρά το ότι δεν λύνονται αυτομάτως τα προβλήματα της περιοχής.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η αναγνώριση αυτή είναι κάτι που «αδιαμφισβήτητα συμμερίζεται», υπό την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί σε ένα συνολικό σχέδιο για την επίτευξη ειρήνης και τη λύση των δύο κρατών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών.

Δυτική συμμαχία για ειρήνη και κατάπαυση πυρός

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη δέσμευση της Γαλλίας για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, πιέζοντας έμπρακτα για μετατοπίσεις σε διεθνές επίπεδο. Σε κοινή δήλωση, Στάρμερ, Μερτς και Μακρόν ζήτησαν *«άμεσο τέλος του πολέμου με κατάπαυση πυρός εδώ και τώρα»*. Επισήμαναν ότι η ειρηνευτική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων είναι ο μόνος δρόμος για επιστροφή όλων των ομήρων και ανακούφιση των αμάχων της Γάζας.

Οι τρεις κυβερνήσεις αναλαμβάνουν παράλληλα τη δέσμευση και για ένα μελλοντικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει αποχώρηση τόσο των ισραηλινών δυνάμεων όσο και της ηγεσίας της Χαμάς από την περιοχή, ως προϋπόθεση για σταθερότητα και διαρκή ειρήνη.

