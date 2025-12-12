Μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο οποίος νωρίτερα φέτος απελάθηκε άδικα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προτού επιστραφεί στις ΗΠΑ έπειτα από μήνες «δικαστικού ανταρτοπόλεμου», αφέθηκε ελεύθερος από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), κατόπιν εντολής της δικαιοσύνης, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός του, ο Σάιμον Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ.

Την ίδια πληροφορία μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου Fox News.

«Αφέθηκε ελεύθερος», τόνισε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο AFP ο κ. Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ, μερικές ώρες έπειτα από την απόφαση που πήρε ομοσπονδιακή δικάστρια στο Μέριλαντ, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

Η υπόθεση του κ. Αμπρέγο Γκαρσία, παντρεμένου με Αμερικανίδα, μετατράπηκε φέτος σε σύμβολο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση Τραμπ, με αυτή την τελευταία να κατηγορεί δικαστικούς ότι αποπειρώνται να εμποδίσουν την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών που εννοεί να εφαρμόσει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Το «διοικητικό λάθος», η «τρομοκρατική οργάνωση» και ο «δικαστικός ανταρτοπόλεμος»

Ο Κιλμάρ Αρμάντο Αμπρέγο Γκαρσία γεννήθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ και μετανάστευσε παράτυπα στις ΗΠΑ το 2011, όταν ήταν 16 ετών, για να γλιτώσει από τις απειλές συμμοριών στη χώρα του. Το 2019 αμερικανικό δικαστήριο αναγνώρισε ότι κινδύνευε στο Ελ Σαλβαδόρ και του χορήγησε ειδικό καθεστώς που του επέτρεπε να μείνει και να εργαστεί νόμιμα στις ΗΠΑ. Όταν συνελήφθη και απελάθηκε, τον Μάρτιο, ζούσε στο Μέριλαντ με την Αμερικανίδα σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Μάρτιο, μαζί με άλλους 250 και πλέον άνδρες, μετανάστες από τη Λατινική Αμερική, στην πλειονότητά τους υπηκόους Βενεζουέλας, με τις αρχές να ερίζουν πως οι απελαθέντες ανήκαν στη συμμορία Tren de Aragua.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε «διοικητικό λάθος» την απέλασή του στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου στάλθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας CECOT, μολονότι δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ, ούτε καταδικαστεί, για κανένα αδίκημα σε καμία από τις δύο χώρες. Όταν ο σαλβαδοριανός επέστρεψε, στις 21 Μαΐου, η Ουάσινγκτον υπεραμύνθηκε της απόφασής της, ισχυριζόμενη ότι ο Γκαρσία είναι μέλος της MS-13, μιας συμμορίας που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση», κάτι που ο ίδιος και η οικογένειά του διέψευσαν. Φρόντισε επίσης να ασκηθεί αμέσως δίωξη σε βάρος του στο Τενεσί για συνέργεια σε παράνομη διαμονή μεταναστών.

Πριν μπει στα γραφεία της ICE στη Βαλτιμόρη, ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία μίλησε για λίγο στο πλήθος υποστηρικτών του έξω από το κτίριο.

«Ό,τι κι αν γίνει σήμερα (...) υποσχεθείτε μου πως θα συνεχίσετε να προσεύχεστε, να αγωνίζεστε, να αντιστέκεστε (...) όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους. Συνεχίστε να απαιτείτε ελευθερία», είπε.

Ο Γκαρσία αφέθηκε ελεύθερος στα μέσα Αυγούστου από φυλακή στην πολιτεία Τενεσί και του επιτράπηκε να επανενωθεί με την οικογένειά του στην πολιτεία Μέριλαντ, εν αναμονή της δίκης του.Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας όμως τον κάλεσε να παρουσιαστεί ξανά στις υπηρεσίες μετανάστευσης στη Βαλτιμόρη, μεγάλη πόλη του Μέριλαντ, κι ενημέρωσε την υπεράσπισή του για την πιθανή απέλασή του στην Ουγκάντα.

Ο Σαντοβάλ-Μόσενμπεργκ είπε σε πλήθος υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν μπροστά στα γραφεία της ICE ότι ο εντολέας του τέθηκε υπό κράτηση μόλις παρουσιάστηκε στο ραντεβού.

«Ντροπή!», φώναζαν διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «αφήστε ελεύθερο τον Κίλμαρ».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τεθεί υπό κράτηση», έκρινε ο συνήγορός του, διευκρινίζοντας πως ο πελάτης του ήδη συμμορφωνόταν σε μέτρα όπως η ηλεκτρονική παρακολούθησή του και η παραμονή του κατ’ οίκον.

Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία θεωρείται πλέον εμβληματική της αντιπαράθεσης μεταξύ της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο την πολιτική του Αμερικανού προέδρου για τις μαζικές απελάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.