Νέες κυρώσεις σε τρία ανίψια του Νικολάς Μαδούρο, σε έναν επιχειρηματία που έχει στενές σχέσεις με το καθεστώς του και σε έξι εταιρείες που μεταφέρουν πετρέλαιο της Βενεζουέλας επέβαλε την Πέμπτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Οι νέες κυρώσεις, που θα ανακοινωθούν από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αποτελούν την τελευταία μιας σειρά κινήσεων του Αμερικανού προέδρου να εντείνει την πίεση στον Μαδούρο, τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση κατηγορεί ότι ηγείται μιας τρομοκρατικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών.

«Ο Νικολάς Μαδούρο και οι εγκληματίες συνεργοί του στη Βενεζουέλα πλημμυρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά που δηλητηριάζουν τον αμερικανικό λαό», ανέφερε ο Μπέσεντ σε γραπτή δήλωσή του που περιήλθε στην κατοχή του Axios.

Οι κυρώσεις ανακοινώνονται μία ημέρα μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, διότι συμπεριλαμβανόταν στη λίστα κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, γνωστή ως «Specially Designated Nationals» (SDN).

Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο του Τραμπ αυτή τη φορά βρέθηκαν τέσσερα νέα πρόσωπα που έχουν σχέση με το καθεστώς Μαδούρο, εκ των οποίων τρεις είναι ανίψια της συζύγου του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, και ήδη βρίσκονταν στο ραντάρ των Αμερικανών αξιωματούχων. Πρόκειται για τους:

Εφραΐν Αντόνιο Κάμπο Φλόρες και Φράνκι Φρανσίσκο Φλόρες ντε Φρέιτας, που είναι γνωστοί ως τα «ναρκο-ανίψια» της Φλόρες, αφού είχαν συλληφθεί στην Αϊτή και καταδικαστεί στις ΗΠΑ το 2016 για διακίνηση κοκαΐνης. Ο πρόεδρος Μπάιντεν τους είχε δώσει χάρη τον Οκτώβριο του 2022, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων κατά τη διάρκεια συνομιλιών που προηγήθηκαν μιας αποτυχημένης συμφωνίας με τον Μαδούρο για τον σεβασμό των δημοκρατικών κανόνων.

Κάρλος Έρικ Μαλπίκα Φλόρες, επίσης ανιψιό της Φλόρες, ο οποίος συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ του είχε επιβάλλει κυρώσεις το 2017. Είχε αφαιρεθεί από τη λίστα κυρώσεων επί Μπάιντεν, στο πλαίσιο συνομιλιών που οδήγησαν στη συμφωνία για τη δημοκρατία, την οποία όμως εντέλει παραβίασε ο Μαδούρο.

Ραμόν Καρετέρο Ναπολιτάνο. Ο επιχειρηματίας από τον Παναμά δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πετρελαίου και του είχαν επίσης επιβληθεί κυρώσεις.

Τα τέσσερα παραπάνω πρόσωπα προστίθενται στη μακρά λίστα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, στην οποία βρίσκονται ήδη ο Μαδούρο, η Σίλια Φλόρες, ο γιος του Μαδούρο, Νικολάς Μαδούρο Γκουέρα, καθώς και οι τρεις γιοι της Σίλια Φλόρες, Βάλτερ Γκαβίδια Φλόρες, Γιόσερ Γκαβίδια Φλόρες και Γιόσουαλ Γκαβίδια Φλόρες.

Τον προηγούμενο μήνα, 18 πλοία μετέφεραν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα, με εκτιμώμενο φορτίο 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο Axios ο Σαΐντ Γκασεμινεντζάντ, ειδικός σε θέματα πετρελαίου και κυρώσεων στο Foundation for the Defense of Democracy.

Τα 12 από τα πλοία αυτά τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων, όπως το δεξαμενόπλοιο «Skipper» που κατέσχεσαν οι αμερικανικές αρχές την Τετάρτη.

Δεν ήταν σαφές αν τα υπόλοιπα έξι πλοία, τα οποία δεν τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων τον προηγούμενο μήνα, είναι τα ίδια με τα έξι δεξαμενόπλοια στις εταιρείες των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις σήμερα:

Myra Marine Limited, με έδρα τα νησιά Μάρσαλ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του πλοίου White Crane.

Arctic Voyager Incorporated, με έδρα τα νησιά Μάρσαλ, η οποία είναι η καταχωρημένη ως ιδιοκτήτρια του πλοίου Kiara M, με σημαία Παναμά.

Poweroy Investment Limited, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, που είναι καταχωρημένη ως ιδιοκτήτρια του πλοίου H. Constance, με σημαία Παναμά.

Ready Great Limited, με έδρα τα νησιά Μάρσαλ, η οποία είναι η καταχωρημένη ως ιδιοκτήτρια του πλοίου Lattafa, με σημαία Παναμά.

Sino Marine Services Limited, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι διαχειρίστρια και operator του πλοίου Tamia, με σημαία Χονγκ Κονγκ.

Full Happy Limited, με έδρα τα νησιά Μάρσαλ, η οποία είναι η καταχωρημένη ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του πλοίου Monique, με σημαία Νήσων Κουκ.

«Αυτές οι κυρώσεις αναιρούν την αποτυχημένη προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να κάνει συμφωνία με τον Μαδούρο, επιτρέποντάς του να συνεχίσει τον δικτατορικό και βίαιο έλεγχό του σε βάρος του λαού της Βενεζουέλας και του αμερικανικού λαού», σημείωσε ο Μπέσεντ σχολιάζοντας τις νέες κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Ο Μαδούρο, η οικογένειά του και οι κολλητοί του έχουν μια επιλογή: να σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών, να εξαλείψουν τη διαφθορά, να τερματίσουν τη δικτατορία και να φύγουν από τη χώρα — ή να πληρώσουν το τίμημα», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.