Σάλο και μαζικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Βέλγιο η υπόθεση θανάτου ενός σκύλου, που βρήκε φρικτό θάνατο δεμένος έξω από αυτοκίνητο εν κινήσει, με τον ιδιοκτήτη του να κατηγορείται για κακοποίηση ζώου.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Brussels Signal, το βράδυ της 4ης Ιουλίου, στην πόλη Νταλέμ, ένας άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να οδηγεί το αυτοκίνητό του ενώ στο πίσω μέρος ήταν δεμένος ο σκύλος του, ένας γερμανικός ποιμενικός, που σύρθηκε στην άσφαλτο.

Το αποτρόπαιο περιστατικό κατέγραψε μια γυναίκα και ανάρτησε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας κύμα οργής σε όλη τη χώρα. Ο σκύλος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο άνδρας δέχθηκε απειλές για τη ζωή του.

Το περιστατικό πήρε ακόμη πιο βίαιη τροπή στις 6 Ιουλίου, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν το σπίτι του άνδρα στην πόλη Ουπέ, όπου είχε μετακομίσει. Στα παντζούρια του σπιτιού αναγράφηκαν τα μηνύματα: «δολοφόνε σκύλων» και «εκδίκηση για τον σκύλο σου».

Οι ένοικοι του σπιτιού κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να τραυματιστούν.

Διπλή εισαγγελική έρευνα

Η Εισαγγελία της Λιέγης διενεργεί δύο παράλληλες έρευνες: μία για κακοποίηση ζώου και μία για εμπρησμό με επιβαρυντικές περιστάσεις. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έχει ζητηθεί πραγματογνώμονας για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

«Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το σπίτι ήταν κατοικημένο», ανέφερε η Εισαγγελία.

Σε περίπτωση καταδίκης για εμπρησμό με πρόθεση και παρουσία ανθρώπων, ο δράστης κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης έως και 30 ετών.

Κατά την απολογία του, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι είχε πάει σε μπαρ γύρω στις 7 μ.μ. και άφησε τον σκύλο του δεμένο με λουρί στο πορτ μπαγκάζ. Όταν επέστρεψε στο αυτοκίνητο περίπου στις 10 μ.μ., πίστεψε, όπως είπε, ότι ο σκύλος κοιμόταν στο πίσω μέρος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, μια γυναίκα οδηγός τον ενημέρωσε για την κατάσταση και τότε διαπίστωσε ότι ο σκύλος του ήταν δεμένος στο πίσω παράθυρο. Τον ξεδέθηκε, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Αν κριθεί ένοχος για την κακοποίηση του ζώου, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και τρία έτη, πρόστιμο άνω των 800 ευρώ και απαγόρευση κατοχής ζώων στο μέλλον.

Ξεπέρασε τις 36.000 υπογραφές η διαδικτυακή καμπάνια

Μέχρι τη στιγμή σύνταξης του ρεπορτάζ, περισσότερα από 36.000 άτομα είχαν υπογράψει διαδικτυακό ψήφισμα ζητώντας δικαιοσύνη για τον σκύλο.

«Ζητούμε ο δράστης να ταυτοποιηθεί, να διωχθεί και να καταδικαστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη ελαφρυντικά», αναφέρεται στο κείμενο της καμπάνιας.

Έκκληση για ψυχραιμία από τον δήμαρχο

Ο δήμαρχος της Ουπέ, Σερζ Φιγιό, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και καταδικάζοντας την πράξη αυτοδικίας:

«Δυστυχώς σημειώθηκε εμπρησμός στο σπίτι του ατόμου που φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του σκύλου. Ο ίδιος κατάφερε να βγει σώος, όμως βλέπουμε πως η υπόθεση παίρνει διαστάσεις ανθρωποκυνηγητού και απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς πρόκειται για εμπρησμό σε κατοικημένο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, όσο τραγικά και αν είναι τα γεγονότα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τη λογική της εκδίκησης. Είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να αποδώσει ευθύνες, όχι των εξοργισμένων πολιτών που δεν γνωρίζουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», κατέληξε.

