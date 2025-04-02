Οι σχεδιαζόμενοι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσουν αρνητικά όλο τον κόσμο, με τη ζημιά να εξαρτάται από το πόσο μακριά θα φθάσουν, πόσο διάστημα θα διαρκέσουν και από το εάν θα οδηγήσουν σε επιτυχημένες διαπραγματεύσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

«Θα είναι αρνητικό για όλο τον κόσμο και η πυκνότητα και η διάρκεια του αντίκτυπου θα ποικίλλουν ανάλογα με το εύρος, τα προϊόντα που θα στοχοθετηθούν, από το πόσο θα διαρκέσει, από το εάν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή όχι» δήλωσε η Λαγκάρντ στον ιρλανδικό ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk.

«Διότι, ας μην ξεχνάμε, αρκετά συχνά αυτές οι κλιμακώσεις δασμών, επειδή αποδεικνύονται επιβλαβείς, ακόμα και γι’ αυτούς που τις επιβάλλουν, οδηγούν σε διαπραγματευτικά τραπέζια όπου οι άνθρωποι κάθονται και συζητούν και τελικά αίρουν κάποια από αυτά τα εμπόδια» κατέληξε.

Η κ. Λαγκάρντ πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι έχω αναφέρει ποτέ τη λέξη αβεβαιότητα τόσες φορές όσο τις τελευταίες εβδομάδες, διότι απλά δεν γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα, που υποτίθεται ότι είναι η ημέρα που θα ανακοινωθεί, τι θα κάνουν (οι ΗΠΑ) σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο».

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά ούτε το μέγεθος, ούτε ο στόχος των δασμών, καθώς οι οριστικές αποφάσεις για τα πακέτα των δασμολογικών αυξήσεων, έπειτα και από την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, εκκρεμούν.

Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, προσπαθώντας να λύσουν το μυστήριο, έκαναν προηγουμένως λόγο για επιβολή δασμών ύψους περίπου 20% στις περισσότερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό που αναμένεται είναι να τεθεί σε εφαρμογή η επιβολή δασμών σε όλα τα εισαγόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοκίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει θέση μάχης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, να διαμηνύει πως οι Βρυξέλλες διαθέτουν «έτοιμο σχέδιο για αντίποινα». Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευθεί από «θέση ισχύος», καθώς «η Ευρώπη διαθέτει πολλά χαρτιά. Από το εμπόριο και την τεχνολογία έως το μέγεθος της αγοράς μας».

Οι οικονομολόγοι μιλούν για ανατροπή του παγκόσμιου εμπορικού καθεστώτος των τελευταίων 50 ετών, αναμένουν ότι οι αγορές, που είναι σταθερά αλλεργικές στην αβεβαιότητα, θα ταρακουνηθούν και προβλέπουν βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, κατά τους αναλυτές, η μέθοδος Τραμπ περί επιβολής δασμών δεν χρησιμεύει ως εργαλείο για άσκηση πολιτικής, αλλά ως μοχλός πίεσης για την εξασφάλιση άλλων ανταλλαγμάτων, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών πιστό στο δόγμα «πρώτα η Αμερική» να επιλέγει ποιον θα επιβραβεύσει και ποιον θα τιμωρήσει - είτε είναι σύμμαχος της χώρας του, είτε όχι.

Όπως μάλιστα τόνιζε πριν από μερικά 24ωρα ο Αμερικανός πρόεδρος, οι δασμοί «είναι ανταποδοτικοί, οπότε ό,τι μας χρεώνουν, τους χρεώνουμε κι εμείς», με μόνη διαφορά, όπως εξηγούσε, πως «εμείς είμαστε πιο ευγενικοί. Έχουμε πολλές χώρες φίλους και εχθρούς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο φίλος είναι χειρότερος και από εχθρό».

Και όσο η αβεβαιότητα κορυφώνεται, ο εμπορικός πόλεμος που ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατά της παγκόσμιας κοινότητας εισέρχεται σε νέα φάση, με την Goldman Sachs να εκτιμά ότι οι πιθανότητες για μια ύφεση στις ΗΠΑ είναι πλέον 35%.

