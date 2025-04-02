Ποιες χώρες θα μπορούσε να πλήξει με δασμούς ο Τραμπ

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους ότι εξαπατούν την Αμερική και εκμεταλλεύονται τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

«Για ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ μας έχουν κλέψει και κακομεταχειριστεί όλες οι χώρες του κόσμου, φίλοι και εχθροί. Τώρα είναι επιτέλους η ώρα η καλή πατρίδα των ΗΠΑ να πάρει πίσω κάποια από αυτά τα ΧΡΗΜΑΤΑ και τον ΣΕΒΑΣΜΟ. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!!!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτόν τον μήνα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η 2α Απριλίου θα είναι η «Ημέρα Απελευθέρωσης», καθώς προγραμματίζει μια εκτεταμένη κλιμάκωση της εμπορικής του πολιτικής, επιβάλλοντας σκληρούς δασμούς στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ανατρέποντας δεκαετίες παγκόσμιων εμπορικών κανόνων.

Το ύψος των αμοιβαίων δασμών που επιδιώκει να επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει ασαφής, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι οι μεγαλύτεροι στόχοι θα είναι η Ιαπωνία, η Ινδία, η ΕΕ και η Βραζιλία.

Ωστόσο, όταν ζήτησε από τους Αμερικανούς εξαγωγείς να υποβάλουν καταγγελίες για τους εμπορικούς τους εταίρους, το γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ ανέφερε ότι ενδιαφερόταν για όλες τις χώρες της G20, καθώς και για χώρες που έχουν «τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα αγαθών με τις ΗΠΑ».

Η λίστα του περιλάμβανε την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, την ΕΕ, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Νότια Αφρική, την Ελβετία, την Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ.



Πηγή: skai.gr

