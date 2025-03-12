Ιράν: Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέρριψε την ιδέα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο μια συμφωνία για τα πυρηνικά, αφού έφτασε στην Τεχεράνη η επιστολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα αυτό.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι έστειλε στον Χαμενεΐ μια επιστολή, προτείνοντάς του συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η επιστολή παραδόθηκε σήμερα στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί από τον Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικό σύμβουλο του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συνάντηση του Αραγτσί με τον Γκαργκάς, ο Χαμενεΐ είπε σε μια ομάδα φοιτητών ότι η προσφορά του Τραμπ για συνομιλίες ήταν μια «απάτη με στόχο την παραπλάνηση της κοινής γνώμης».

«Αφού ξέρουμε ότι δεν θα την τηρήσουν (σ.σ. τη συμφωνία) ποιος είναι ο λόγος να διαπραγματευτούμε; Επομένως, η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση (…) είναι εξαπάτηση της κοινής γνώμης» φέρεται να είπε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει «υπερβολικές απαιτήσεις», όπως είπε, θα εντείνει τις κυρώσεις και θα αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη.

Το Ιράν αρνείται εδώ και χρόνια ότι στόχος του είναι η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

«Εάν θέλαμε να κατασκευάσουμε πυρηνικά όπλα, οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να μας σταματήσουν. Εμείς οι ίδιοι δεν το θέλουμε», τόνισε ο Χαμενεΐ.

Πάντως, τα ιρανικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60% (κοντά στο περίπου 90% που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων) έχουν αυξηθεί σημαντικά, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

