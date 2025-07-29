Δικαστήριο έκρινε χθες Δευτέρα ένοχο τον κολομβιανό πρώην πρόεδρο Άλβαρο Ουρίμπε, δεσπόζουσα μορφή της συντηρητικής παράταξης, στη δίκη του για επηρεασμό μαρτύρων, μετατρέποντάς τον στον πρώτο πρώην αρχηγό κράτους της Λατινικής Αμερικής που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη.

Ο πολιτικός της σκληρής δεξιάς, 73 ετών, πρόεδρος από το 2000 ως το 2010, ήταν αντιμέτωπος με την κατηγορία πως επηρέασε μάρτυρες στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος του. Είναι αντιμέτωπος με ποινή ως ακόμη και 12 ετών κάθειρξης στην άκρως πολιτικοποιημένη υπόθεση αυτή, ενώ απομένει χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους ως τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Το 2012, ο Άλβαρο Ουρίμπε κατηγόρησε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον γερουσιαστή της κολομβιανής αριστεράς Ιβάν Σεπέδα ότι απεργάστηκε συνωμοσία για να τον συνδέσει ψευδώς με ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις, που εμπλέκονταν στον ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο στην Κολομβία.

Το δικαστήριο όχι μόνο αποφάσισε να μην ασκηθεί δίωξη στον Ιβάν Σεπέδα, αλλά έστρεψε την προσοχή του στις κατηγορίες σε βάρος του κ. Ουρίμπε, ιδίως υποψίες πως αποπειράθηκε να χειραγωγήσει μάρτυρες –φυλακισμένους πρώην μαχητές– για να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του αντιπάλου του.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους διαβεβαιώνει πως επιδίωκε απλώς να τους πείσει να πουν την αλήθεια.

Οι ακροδεξιές παραστρατιωτικές οργανώσεις εμφανίστηκαν τα χρόνια του 1980 στην Κολομβία κι άρχισαν να πολεμούν μαρξιστές αντάρτες που είχαν πάρει τα όπλα εναντίον του κράτους δυο δεκαετίες νωρίτερα, με διακηρυγμένο σκοπό να αγωνιστούν εναντίον της ανέχειας και της περιθωριοποίησης του λαού, ειδικά σε επαρχιακές περιοχές.

Τις τελευταίες δεκαετίες, πληθώρα ένοπλων οργανώσεων υιοθέτησε τη διακίνηση κοκαΐνης ως βασική πηγή χρηματοδότησης, με αιματηρές αντιπαλότητες για τον έλεγχό της να διαιωνίζουν την εσωτερική ένοπλη σύρραξη.

Ο Άλβαρο Ουρίμπε παρέμεινε μορφή-κλειδί στο πολιτικό σκηνικό της χώρας του, έχει τεράστια επιρροή στην κολομβιανή δεξιά, στην αντιπολίτευση αφότου αναδείχτηκε στην εξουσία το 2022 ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που ανήκει στην αριστερά.

Η διπλωματία των ΗΠΑ κατήγγειλε χθες Δευτέρα την «μετατροπή της δικαστικής εξουσίας σε όπλο», την εργαλειοποίησή της στην Κολομβία, από «ριζοσπαστικούς δικαστικούς», μερικές ώρες αφού απαγγέλθηκε η ετυμηγορία δικαστηρίου το οποίο έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της δεξιάς Άλβαρο Ουρίμπε (2000-2010) στη δίκη του για επηρεασμό μαρτύρων.

«Το μοναδικό έγκλημα του κολομβιανού πρώην προέδρου Ουρίμπε είναι πως έδινε άοκνη μάχη και υπερασπιζόταν την πατρίδα του», υποστήριξε μέσω X ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βλέποντας «ανησυχητικό προηγούμενο» στην απόφαση.

