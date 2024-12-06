Ο Τραμπ διορίζει τον επιχειρηματία Σαξ, άνθρωπο του Μασκ, «τσάρο» για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως θα ονομάσει τον πλούσιο επιχειρηματία Ντέιβιντ Σαξ, άνθρωπο του κύκλου του Ίλον Μασκ, σε νέο αξίωμα, αυτό του συμβούλου της προεδρίας για ζητήματα που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνω ότι ο Ντέιβιντ Σαξ θα αναλάβει ‘τσάρος για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα του Λευκού Οίκου’ (...), δυο κεφαλαιωδών τομέων για το μέλλον της αμερικανικής ανταγωνιστικότητας» ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Η ανακοίνωσή του καταγράφεται μια μέρα αφού το Bitcoin, το γνωστότερο κρυπτονόμισμα διεθνώς, έσπασε ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά την τιμή των 100.000 δολαρίων.

Ως σύμβουλος της προεδρίας, ο κ. Σαξ «θα εργαστεί για να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο ώστε ο τομέας ων κρυπτονομισμάτων να ωφεληθεί από τη σαφήνεια που ζητούσε και να μπορέσει να ευημερήσει στις ΗΠΑ», σημείωσε ο κ. Τραμπ.

Αν και χαρακτήριζε τα κρυπτονομίσματα απάτη για τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), ο Ρεπουμπλικάνος άλλαξε εντελώς στάση, υποσχόμενος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του -που εν μέρει χρηματοδοτήθηκε από επιχειρηματίες του τομέα- πως θα κάνει τη χώρα του «παγκόσμια πρωτεύουσα του Bitcoin και των κρυπτονομισμάτων».

Ο Ντέιβιντ Σαξ θα χειριστεί επίσης στο νέο αξίωμά του «ευαίσθητα ζητήματα», που σχετίζονται με την προστασία «της ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο» και την καταπολέμηση «της λογοκρισίας» των μεγάλων εταιρειών της τεχνολογίας που διατείνονται ότι υφίστανται αρκετοί στην αμερικανική δεξιά.

Θα κληθεί ακόμη να χειριστεί το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πάντα σύμφωνα με τον κ. Τραμπ.

Ο Ντέιβιντ Σαξ, 52 ετών, έκανε περιουσία στην εταιρεία διεκπεραίωσης πληρωμών ψηφιακά PayPal, όπου συνεργάστηκε με τον Ίλον Μασκ, προτού ιδρύσει ή εξαγοράσει διάφορες εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας.

Στη φετινή εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ οργάνωσε τη συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα ήταν ανάμεσα στους ομιλητές στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι, όταν ο υποψήφιος στέφθηκε και τυπικά.

Είναι επίσης γνωστός για τη συνεισφορά του στο podcast «All-In», στο οποίο φιλοξενήθηκαν πρόσφατα πασίγνωστοι επιχειρηματίες προσκείμενοι στους Ρεπουμπλικάνους, όπως ο Ίλον Μασκ και ο Βίβεκ Ραμασουάμι, καθώς και ο από τον Ιανουάριο αντιπρόεδρος της χώρας Τζέι Ντι Βανς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

