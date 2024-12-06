Η Μόσχα διαψεύδει κάθε ανάμιξη στις εκλογές στη Ρουμανία

Η Ρωσία απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες για ανάμιξή της στις προεδρικές εκλογές στη Ρουμανία, τρεις ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο σε αυτή τη χώρα- μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τον οποίο μπορεί να κερδίσει ένας ακροδεξιός υποψήφιος που αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή βοήθεια για την Ουκρανία.

"Απορρίπτουμε κατηγορηματικά όλες τις εχθρικές επιθέσεις, τις οποίες θεωρούμε εντελώς αβάσιμες", δήλωσε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας "ολοένα και πιο παράλογες κατηγορίες" σε βάρος της Μόσχας.

Οι ρουμανικές αρχές αποχαρακτήρισαν την Τετάρτη έγγραφα που περιγράφουν φερόμενους ελιγμούς αποσταθεροποίησης, οι οποίοι θυμίζουν τεχνικές που χρησιμοποιεί η Ρωσία.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok, στο οποίο ο 62χρονος ακροδεξιός υποψήφιος Καλίν Γκεοργκέσκου, που κέρδισε τον πρώτο γύρο, έκανε την προεκλογική του εκστρατεία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως "δεν έχει καμία απόδειξη ότι μια συντονισμένη εκστρατεία έχει γίνει στην πλατφόρμα μέχρι σήμερα".

Η Μαρία Ζαχάροβα κατήγγειλε ένα κλίμα "πρωτοφανούς αντιρωσικής υστερίας", καλώντας τις ρουμανικές αρχές να "σταματήσουν να φουσκώνουν τη 'ρωσική απειλή' προκειμένου να χειραγωγούν την κοινή γνώμη".

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία θα διεξαχθεί την Κυριακή, μια ψηφοφορία που οι παρατηρητές θεωρούν κρίσιμη για το μέλλον της χώρας των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Ρουμανία συνορεύει με την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει από το 2022 μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.