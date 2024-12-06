Η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα» τα μέσα για να αμυνθεί

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως ελπίζει ότι η Δύση «πήρε στα σοβαρά» την πρόσφατη χρήση νέου πυραύλου της εναντίον στόχου στην Ουκρανία στα τέλη Νοεμβρίου.

«Στέλνουμε μηνύματα κι ελπίζουμε πως το τελευταίο, πριν από δύο εβδομάδες» —ή με άλλα λόγια η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) «Αρέσνικ» για να χτυπηθεί στόχος στην Ουκρανία— «το πήραν στα σοβαρά», είπε ο κ. Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη Μόσχα που μεταδόθηκε χθες από τον παρουσιαστή της αμερικανικής τηλεόρασης Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος θεωρείται προσκείμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» που έχει στη διάθεσή της για να αμυνθεί, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Το μήνυμα είναι πως εσείς (...) οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, που προμηθεύουν όπλα μακρού βεληνεκούς στο καθεστώς του Κιέβου, πρέπει να κατανοήσουν ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να μην επιτρέψουμε να επιτύχουν αυτή που αποκαλούν στρατηγική ήττα της Ρωσίας», είπε στον παρουσιαστή της αμερικανικής τηλεόρασης Τάκερ Κάρλσον.

Η Μόσχα παρουσίασε τη χρήση του πυραύλου αυτού ως ανταπόδοση των βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο ρωσικό έδαφος με τη χρήση αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής πυραύλων μέσου βεληνεκούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

