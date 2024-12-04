Ο Τραμπ διόρισε τον Πίτερ Ναβάρο σύμβουλο για θέματα εμπορίου και πρότεινε τον Τζάρεντ Άιζακμαν για επικεφαλής της NASA

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε τον Πίτερ Ναβάρο για τη θέση του συμβούλου του σε θέματα εμπορίου και μεταποίησης.

Ο Ναβάρο ήταν ο διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Εμπορίου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. «Στην πρώτη θητεία μου, ελάχιστοι ήταν πιο αποτελεσματικοί ή ανυποχώρητοι από τον Πίτερ για την εφαρμογή των δύο ιερών κανόνων μου: αγοράζουμε αμερικανικά (προϊόντα), προσλαμβάνουμε Αμερικανούς» ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Ο Ναβάρο καταδικάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών για περιφρόνηση του Κογκρέσου, επειδή αγνόησε την κλήτευση που έλαβε από την επιτροπή η οποία ερευνούσε την επίθεση των υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Τραμπ επέλεξε επίσης τον Τζάρεντ Άιζακμαν, στενό συνεργάτη, εδώ και χρόνια, του Ίλον Μασκ και της διαστημικής εταιρείας του SpaceX, ως νέο επικεφαλής της NASA. Ο Άιζακμαν είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης πληρωμών Shift4 Payments και επικεφαλής του Polaris, ενός προγράμματος για την αποστολή ιδιωτών αστροναυτών σε τροχιά γύρω από τη Γη με διαστημόπλοια της SpaceX.

«Ο Τζάρεντ (…) θα ανοίξει τον δρόμο για ρηξικέλευθα επιτεύγματα στην επιστήμη, την τεχνολογία και την εξερεύνηση του Διαστήμος» ανέφερε ο Τραμπ.

Εφόσον εγκριθεί ο διορισμός του, ο Άιζακμαν θα τεθεί επικεφαλής μιας υπηρεσίας με προϋπολογισμό 25 δισεκ. δολαρίων, στόχος της οποίας είναι να επαναλάβει επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη, με το πρόγραμμα Artemis, το οποίο προώθησε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Το πρόγραμμα αυτό θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στο διαστημόπλοιο Starship της SpaceX.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

