Η Ουκρανία απορρίπτει τον ισχυρισμό της Ρωσίας για εμπλοκή στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε σήμερα «κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας που υπονοούν ότι το Κίεβο υποστηρίζει του ισλαμιστές αντάρτες στη Συρία.

Το υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ότι η Ουκρανία σε αντίθεση με τη Ρωσία, τηρεί ανεπιφύλακτα το διεθνές δίκαιο και προσθέτει ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη ευθύνονται για την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.