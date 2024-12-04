Ο αρχηγός της Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ στην ακρόπολη του Χαλεπιού

Ο ηγέτης της ριζοσπαστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), που ηγείται μεγάλης επίθεσης συνασπισμού ανταρτών που ξεκίνησε πριν από μέρες στη βόρεια Συρία, επισκέφθηκε σήμερα την εμβληματική ακρόπολη του Χαλεπιού, σύμφωνα με το κανάλι του συνασπισμού ανταρτών στο Telegram.

Στις εικόνες, ο Αμπού Μοχάμαντ αλ-Τζολάνι φαίνεται να επισκέπτεται την ιστορική τοποθεσία, χαιρετίζοντας υποστηρικτές του στη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Συρίας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας κατελήφθη από αντάρτες την περασμένη εβδομάδα.

🇸🇾 Terrorist Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/hxut3svlFA — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) December 4, 2024

Αντάρτες με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές, που έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας έφοδο στη βόρεια Συρία από την περασμένη Τετάρτη, βρίσκονται πλέον «προ των πυλών» της Χάμας, του τέταρτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, πολλοί κάτοικοι της οποίας τράπηκαν σε φυγή, ανέφερε χθες το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε ενισχύσεις.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ με διάταγμα του σήμερα αποφάσισε να αυξήσει κατά 50% τις αμοιβές επαγγελματιών στρατιωτικών. Το κρατικό συριακό πρακτορείο SANA δημοσίευσε το κείμενο του διατάγματος. Η απόφαση του Σύρου προέδρου δεν αφορά εφέδρους ή απόστρατους.

Από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011, το εθνικό νόμισμα έχει χάσει περισσότερο από το 99% της αξίας του και περισσότερο από το 90% του πληθυσμού στη Συρία ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Με 20 δολάριο μισθό το μήνα, οι στρατιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με φτώχεια, με χαμηλό ηθικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής Φαμπρίς Μπαλάνς.

Ο συριακός στρατός αποτελείται γενικά από εθελοντές, μόνιμους και εφέδρους. Ο αριθμός του υπολογιζόταν πριν τον πόλεμο σε 300.000 άνδρες. Αλλά το 2015, δυτικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες υπολόγισαν ότι έχασε το μισό από το σύνολο του στρατεύματος λόγω θανάτων και λιποταξιών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των μαχών αυτών που μαίνονται από την περασμένη Τετάρτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής περιφερειακός συντονιστής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τη Συρία. «Έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που εντάθηκε ο πόλεμος στη Συρία, περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στην Ιντλίμπ και στο βόρειο Χαλέπι», είπε, μετά από επίσκεψη που έκανε στην Ιντλίμπ, μια πόλη που βρίσκεται στη βορειοδυτική Συρία.

Οι μάχες έχουν αφήσει περισσότερους από 704 νεκρούς από την έναρξη της επίθεσης των ομάδων τζιχαντιστών-ανταρτών, τόνισε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο. «Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 704», δήλωσε το Συριακό Παρατηρητήριο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για 361 μαχητές του συνασπισμού των ανταρτών, 233 στρατιώτες και μαχητές της κυβέρνησης και 110 άμαχοι πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.