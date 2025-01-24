Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα έρχονται στο φως από την τραγωδία στο ξενοδοχείο της Τουρκίας με τους 78 νεκρούς.

Οι γονείς έριχναν τα παιδιά τους από τα παράθυρα για να τα σώσουν, φωνάζοντας «σώστε μας, καλέστε την πυροσβεστική».

Ακούγονται φωνές που λένε: «Boηθήστε μας! Σώστε μας! Αμάν! Έπεσε από το παράθυρο! Οχι ! Οχι! Μην το κάνεις αυτό! Θα ρίξει το παιδί του! Το άφησε το παιδί του κι έπεσε!! Βοηθήστε μας!!! Σὠστε μας!!

» Όχι όχι, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Μην πέσεις! Άπλωσε το σεντόνι! Άπλωσε το σεντόνι! Όχι

» Καλέστε την πυροσβεστική! Σας παρακαλώ!

Σου λέω άπλωσε το σεντόνι!

Η πυροσβεστική πλησιάζει! Καλέστε την πυροσβεστική!».

Πηγή: skai.gr

