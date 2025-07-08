Οι πρώτες αντιδράσεις Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας στους δασμούς 25% του Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα κλιμάκωσε την πίεση σε δύο από τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, στέλνοντας επιστολές τους αρχηγούς των χωρών τους με τις οποίες τους ενημερώνει για επιβολή νέων δασμολογικών συντελεστών.

Και οι δύο χώρες θα αντιμετωπίσουν δασμό 25% από 1ης Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Τραμπ σε αναρτήσεις στο Truth Social όπου παρουσίασε τις επιστολές, δίνοντας ενδεχομένως περισσότερο χρόνο σε Τόκιο και Σεούλ για να διαπραγματευτούν συμφωνίες.

Η Ιαπωνία θα συνεχίσει τις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Σιγκερού Ισίμπα, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ιαπωνία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο μια διμερή εμπορική συμφωνία που θα ωφελεί και τις δύο χώρες, όπως αναφέρει το Reuters.

Το σχόλιο ήρθε ως απάντηση στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω επιστολής ότι στην Ιαπωνία, όπως και στη Νότια Κορέα, θα επιβληθούν δασμοί 25% από την 1η Αυγούστου.

Ενώ το Τόκιο και η Ουάσινγκτον δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι στιγμής, «έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες που βοήθησαν την Ιαπωνία να αποτρέψει την αύξηση των αμερικανικών δασμών σε περίπου 30% ή 35%, όπως πρότεινε πρόσφατα ο Τραμπ», δήλωσε ο Ισίμπα σε συνάντηση με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου για να συζητηθεί η στρατηγική της Ιαπωνίας σχετικά με τους δασμούς.

Ο Ισίμπα ανέφερε ότι η Ιαπωνία έχει λάβει πρόταση από τις ΗΠΑ να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις έως τη νέα προθεσμία της 1ης Αυγούστου. «Λάβαμε μια πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουμε γρήγορα στις διαπραγματεύσεις ενόψει της νέας προθεσμίας της 1ης Αυγούστου και ότι, ανάλογα με την απάντηση της Ιαπωνίας, το περιεχόμενο της επιστολής θα μπορούσε να αναθεωρηθεί», δήλωσε ο Ισίμπα.

Η Νότια Κορέα θα παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο των δασμών στην οικονομία και τις αγορές

Το υπουργείο Οικονομικών της Νότιας Κορέας δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στην οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το υπουργείο δήλωσε ότι θα αντιδράσει άμεσα και με τόλμη στην υπερβολική αστάθεια της αγοράς, μετά από συνάντηση για την εξέταση των επιπτώσεων της απόφασης των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς 25% στη Νότια Κορέα από την 1η Αυγούστου.

