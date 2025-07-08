Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία που θα διατηρούσε τους δασμούς στο 10% για όλα τα προϊόντα που εξάγουν, με τους κλάδους των αεροσκαφών και των οινοπνευματωδών ποτών να εξαιρούνται, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο Politico ένας διπλωμάτης της ΕΕ και ένας εθνικός αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι θα μεταθέσει την προθεσμία για την επιστροφή των δασμών την 1η Αυγούστου. Στη συνέχεια, οι δασμοί θα επανέλθουν στους συντελεστές που είχαν ανακοινωθεί στις 2 Απριλίου για τις χώρες που δε θα καταφέρουν να επιτύχουν νέες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ άρχισε τη Δευτέρα να εκδίδει επιστολές, ξεκινώντας από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν αμφότερες δασμούς 25% από την 1η Αυγούστου.

Ο επικεφαλής της ΕΕ για το εμπόριο, Maroš Šefčovič, βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το περίγραμμα μιας εμπορικής συμφωνίας εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ένας κινούμενος στόχος, τόνισαν οι πηγές του Politico, με οποιαδήποτε συμφωνία να υπόκειται στην επιθυμία ή όχι του Ντόναλντ Τραμπ.

Τι ζητάει η ΕΕ

Η Ουάσινγκτον δεν έχει δώσει ενδείξεις ότι θα εξαιρέσει πολιτικά ευαίσθητες βιομηχανίες όπως τα αυτοκίνητα, ο χάλυβας και το αλουμίνιο ή τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ζήτησε η ΕΕ. Ωστόσο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ιρλανδία πιθανότατα θα ήταν ευχαριστημένες με εξαιρέσεις για τα οινοπνευματώδη ποτά και τα αεροσκάφη.

Πριν από την απόφαση για μετάθεση της ημερομηνίας επιβολής των δασμών, η ΕΕ εξακολουθούσε να λειτουργεί με βάση τον παλιό στόχο της 8ης Ιουλίου και επεδίωκε να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ο Ιρλανδός υπουργός Εμπορίου Σάιμον Χάρις, ωστόσο, ανέφερε σε δήλωσή του το βράδυ της Δευτέρας ότι «μπορούμε τώρα να αναμένουμε παράταση του σημερινού status quo μέχρι την 1η Αυγούστου, ώστε να δοθεί περαιτέρω χρόνος στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία επί της αρχής».

Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν το δίλημμα αν θα πρέπει να αποδεχθούν τους δασμούς ή όχι, ρισκάροντας να αντιμετωπίσουν περαιτέρω απρόβλεπτες εξελίξεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας, την οποία διπλωμάτες περιέγραψαν στο Politico ως δραματική, οι Βρυξέλλες σημείωσαν ότι δεν είχαν λάβει εγγυήσεις από την αμερικανική κυβέρνηση για το αν θα υπάρξουν ή όχι, περαιτέρω ανατροπές όσον αφορά τους δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει, προσθέτοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται».

Πηγή: skai.gr

