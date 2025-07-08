Στην Ντόχα μεταβαίνει σήμερα, Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να υπογραφεί έως το τέλος της εβδομάδας, όπως επιθυμεί ο αμερικανός πρόεδρος, συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αλλά και για την απελευθέρωση των ομήρων.

Με τις θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές να παραμένουν, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα προσπαθήσει να κλείσει το θέμα το συντομότερο δυνατό.

Η προθεσμία του Τραμπ για μια συμφωνία έχει επίσης διαβιβαστεί τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς, δήλωσαν στους Times of Israel ένας Άραβας διπλωμάτης και ένα δεύτερο άτομο που συμμετείχε στις συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί συμφωνία «μέσα στην εβδομάδα».

Την επίσκεψη του Γουίτκοφ στην Ντόχα μέσα στη βδομάδα επιβεβαίωσε και η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στην εφημερίδα The Times of Israel δήλωσε ότι αυτό θα συμβεί σήμερα, Τρίτη.

Η Λέβιτ είπε ότι η «ύψιστη προτεραιότητα» του Τραμπ είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να επιστραφούν όλοι οι εναπομείναντες όμηροι, προσθέτοντας ότι μια «ευπρόσδεκτη και κατάλληλη» πρόταση βρίσκεται στο τραπέζι, αφού την υποστήριξε το Ισραήλ, προτρέποντας τη Χαμάς να κάνει το ίδιο.

Παλαιστινιακές πηγές δήλωσαν ότι η άρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει την ελεύθερη και ασφαλή είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα παραμένει το κύριο εμπόδιο για την πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες. Το Ισραήλ επιμένει ότι λαμβάνει μέτρα για την εισαγωγή τροφίμων στη Γάζα, αλλά επιδιώκει να αποτρέψει τους μαχητές από το να εκτρέψουν τις προμήθειες.

Η πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ προβλέπει σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές της Γάζας και συζητήσεις για τον πλήρη τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς απαιτεί εδώ και καιρό τον οριστικό τερματισμό του πολέμου προτού απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους. Το Ισραήλ έχει επιμείνει όμως ότι δεν θα συμφωνήσει να σταματήσει τις μάχες μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να διαλυθεί η Χαμάς.

Μερικοί από τους σκληροπυρηνικούς εταίρους του συνασπισμού του Νετανιάχου αντιτίθενται στην παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά, καθώς οι Ισραηλινοί έχουν γίνει ολοένα και πιο κουρασμένοι από τον πόλεμο στη Γάζα, η κυβέρνησή του αναμένεται να υποστηρίξει μια εκεχειρία εάν μπορέσει να εξασφαλίσει αποδεκτούς όρους.

Πηγή: skai.gr

