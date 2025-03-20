Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σήμερα να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει και να πάρει πίσω χιλιάδες παιδιά που φέρεται να έχουν σταλεί στη Ρωσία, αλλά η κυβέρνησή του σταμάτησε τη χρηματοδότηση μιας βάσης δεδομένων που καταγράφει πού βρίσκονται τα παιδιά αυτά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Τραμπ, ο οποίος πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου, συζήτησε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια ημέρα μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το θέμα των παιδιών.

Ο Τραμπ ρώτησε τον Ζελένσκι "για τα παιδιά που εξαφανίστηκαν από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απήχθησαν", δήλωσαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Μάικ Γουόλτς, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου των ΗΠΑ, σε κοινή ανακοίνωση.

"Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να συνεργαστεί στενά με τις δύο πλευρές για να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους", πρόσθεσαν.

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Γέιλ, το οποίο διατηρούσε δεδομένα για την παρακολούθηση των αγνοουμένων παιδιών, έχασε την οικονομική του υποστήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους επιβεβαίωσε τη διακοπή της χρηματοδότησης του εργαστηρίου, απορρίπτοντας παράλληλα τις υποψίες που διατυπώθηκαν από αξιωματούχους σύμφωνα με τις οποίες κάποια δεδομένα διαγράφηκαν.

Όταν ρωτήθηκε για τους λόγους της διακοπής της χρηματοδότησης του εργαστηρίου, η Μπρους δήλωσε ότι δεν πρέπει "να θεωρούμε τα κτίρια, την υποδομή ή το υπάρχον καθεστώς ως το μόνο δυνατό μέσο για την επίτευξη των στόχων μας".

Πρόσθεσε ότι ο "πρόεδρος της ισχυρότερης χώρας του κόσμου" εξετάζει πλέον το θέμα μέσω της διπλωματίας του.

Το Εργαστήριο Έρευνας, το οποίο απηύθυνε έκκληση για δωρεές, αναφέρει ότι περισσότερα από 19.000 παιδιά έχουν σταλεί στη Ρωσία και μόνο 1.236 επαναπατρίστηκαν.

Σύμφωνα με το εργαστήριο, περισσότερα από 8.400 παιδιά από την Ουκρανία μεταφέρθηκαν σε 43 κέντρα στη Ρωσία ή σε εδάφη που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις και 13 στη Λευκορωσία.

Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε κατάχρηση και παρουσιάζει το έργο της ως ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα υιοθεσίας ορφανών.

Πηγή: skai.gr

