Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, που οφείλεται στις ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό, λόγω της διεύρυνσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ωφελήσει τη Ρωσία, σύμφωνα με τον αναλυτή ενέργειας, Σιμόνε Ταλιαπέτρα.

«Η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τα έσοδα από το πετρέλαιο και με αυτά τα γεγονότα, το ρωσικό κράτος αποκτά πρόσθετα πετρελαϊκά έσοδα», δήλωσε ο Ιταλός ανώτερος ερευνητής στο "Τhink Τank Bruegel", στο CNN.

«Αυτό είναι καλό νέο για τη Ρωσία και κακό νέο για την Ουκρανία», είπε συγκεκριμένα.

Η τιμή του Brent, του παγκόσμιου σημείου αναφοράς, ξεπέρασε προσωρινά τα 82 δολάρια το βαρέλι νωρίς τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσει από κάποια από αυτά τα κέρδη. Μέχρι το απόγευμα, διαπραγματευόταν περίπου 6% υψηλότερα μέσα στην ημέρα, γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι.

Παρόλο που τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, τα έσοδα από την παραγωγή αργού πετρελαίου παραμένουν σημαντικός συντελεστής του προϋπολογισμού του Κρεμλίνου και της πολεμικής του προσπάθειας. Σύμφωνα με το Oxford Institute for Energy Studies, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αντιπροσώπευαν περίπου το 23% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της χώρας πέρυσι.

«Κάθε αύξηση στην τιμή του πετρελαίου συμβάλλει στον προϋπολογισμό και βοηθά στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής στην Ουκρανία», δήλωσε ο Tagliapietra.

Πηγή: skai.gr

