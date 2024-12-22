ΗΠΑ: Ο Τραμπ επέλεξε τον δισεκατομμυριούχο Τίλμαν Φερτίτα για πρέσβη στην Ιταλία

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον δισεκατομμυριούχο Τίλμαν Φερτίτα – ιδιοκτήτη της ομάδας μπάσκετ Χιούστον Ρόκετς – για το αξίωμα του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιταλία.
Ο Τίλμαν Φερτίτα είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης του ομίλου Landry's, ο οποίος διαχειρίζεται αλυσίδα εστιατορίων, ξενοδοχείων και καζίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επαινεί τον 67χρονο Τεξανό ως «καταξιωμένο επιχειρηματία» και φιλάνθρωπο.
Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διορίσει ειδικό απεσταλμένο του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Μαρκ Μπαρνέτ, παραγωγό τηλεοπτικών προγραμμάτων και δημιουργό του ριάλιτι «The Aprrentice» – χάρη στο οποίο ο μεγιστάνας αποκατέστησε τη δημόσια εικόνα του και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, προτού αποφασίσει το 2015 να ασχοληθεί με την πολιτική.
Για το αξίωμα του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τραμπ επέλεξε πριν από τρεις εβδομάδες τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Γουόρεν Στίβενς, ο οποίος είχε υποστηρίξει οικονομικά την προεκλογική εκστρατεία του.
Εν αντιθέσει με την επιλογή πρεσβευτή, ο διορισμός απεσταλμένου δεν απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ.
