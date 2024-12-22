Νότια Αφρική: Σεισμός 5,5 βαθμών στο Βόρειο Ακρωτήριο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Βόρειο Ακρωτήριο της Νοτίου Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 101 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Μπράντβλεϊ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος έγινε επίσης αισθητός στη γειτονική Ναμίμπια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

