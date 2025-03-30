Νησιά Τόνγκα: Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7 βαθμών

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό των 7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νησιών Τόνγκα, στον Ειρηνικό.

Ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος και το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση 80 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Πανγκάι.

"Βασιζόμενοι σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, αποκλείουμε την πιθανότητα τσουνάμι λόγω αυτής της δόνησης", ανακοίνωσε το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης που αρχικά θεωρούσε πιθανόν τον σχηματισμό επικίνδυνων κυμάτων ύψους 30 εκατοστών έως και ενός μέτρου σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών των νησιών Τόνγκα προειδοποίησε πάντως τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τις παραλίες και όσοι ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο να κινηθούν προς το εσωτερικό.

Οι σεισμοί είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα Τόνγκα, ένα αρχιπέλαγος με περίπου 100.000 κατοίκους που βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο "δαχτυλίδι της φωτιάς" του Ειρηνικού.

