Η Ευρώπη επιθυμεί να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι, επίσης, έτοιμη να αντιδράσει ενιαία αν η Ουάσινγκτον την αφήσει χωρίς άλλη επιλογή επιβάλλοντας δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, δήλωσε την Κυριακή ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Μιλώντας στην έναρξη της βιομηχανικής εμπορικής έκθεσης του Ανόβερου, της οποίας φέτος χώρα συνεργάτης είναι ο Καναδάς, ο Σολτς τόνισε επίσης ότι ο Καναδάς είναι ανεξάρτητη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφερθεί στον Καναδά, χαρακτηρίζοντας τον 51η πολιτεία του αμερικανικού κράτους.

«Στεκόμαστε στο πλευρό σας!» δήλωσε ο Σολτς, προσθέτοντας ότι «ο Καναδάς δεν είναι κράτος που ανήκει σε άλλο. Ο Καναδάς είναι ένα περήφανο, ανεξάρτητο έθνος».

Αναφερόμενος στα σχέδια του Τραμπ για την επιβολή δασμών, ο Σολτς είπε ότι η δική του απάντηση στις πολιτικές υπό το σύνθημα «πρώτα η χώρα μου» είναι περισσότερο ελεύθερο εμπόριο, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και περισσότερη τεχνολογική κυριαρχία.

Ο Σολτς υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν είναι αφελής αλλά ούτε και αδύναμη, και δήλωσε ότι οι εμπορικοί πόλεμοι βλάπτουν όλες τις πλευρές.

«Έτσι λέω στις Ηνωμένες Πολιτείες: Στόχος της Ευρώπης είναι να διατηρηθεί η συνεργασία. Αλλά αν οι ΗΠΑ μας αφήσουν χωρίς επιλογή, όπως με τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, εμείς ως ΕΕ θα αντιδράσουμε ενιαία», πρόσθεσε.



