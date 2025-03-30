Πρόεδρος φιλανθρωπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο Χάρι τον κατηγορεί για εκφοβισμό

Η πρόεδρος φιλανθρωπικής οργάνωσης που συνιδρύθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι τον κατηγόρησε για «παρενόχληση και έντονο εκφοβισμό» σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, αφού ο ίδιος και άλλοι εμπλεκόμενοι στη φιλανθρωπική οργάνωση παραιτήθηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Η Sophie Chandauka, πρόεδρος του Sentebale, είπε ότι ο δούκας του Sussex δημοσιοποίηση επιζήμιων πληροφοριών χωρίς να ενημερώσει την ίδια ή την ηγεσία της οργάνωσης, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν και παραιτήθηκε μαζί με τον συνιδρυτή της, πρίγκιπα Seeiso του Λεσότο, και το διοικητικό συμβούλιο.

«Κάποια στιγμή την Τρίτη, ο πρίγκιπας Χάρι εξουσιοδότησε τη δημοσίευση μιας επιζήμιας είδησης για τον έξω κόσμο χωρίς να ενημερώσει εμένα ή άλλα ανώτερα στελέχη», είπε στο πρόγραμμα του Sky Sunday Morning with Trevor Phillips.

«Και μπορείτε να φανταστείτε τι επιπτώσεις είχε αυτό σε μένα και στα 540 άτομα στις οργανώσεις του Σεντέμπαλε και στις οικογένειά τους» πρόσθεσε εκείνη.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα παρενόχλησης και έντονου εκφοβισμού».

Σύμφωνα με πηγή κοντά στους διαχειριστές και τα μέλη της φιλανθρωπικής οργάνωσης, «περίμεναν πλήρως αυτό το διαφημιστικό κόλπο και έλαβαν τη συλλογική τους απόφαση (να παραιτηθούν) έχοντας αυτό κατά νου».

«Παραμένουν σταθεροί στην παραίτησή τους, για το καλό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, και προσβλέπουν στο να φανεί η αλήθειας», είπε η πηγή στο CNN.

Η πηγή αντέκρουσε επίσης τον ισχυρισμό της Chandauka ότι ο Τύπος είχε ενημερωθεί για τις παραιτήσεις πριν από τη φιλανθρωπική οργάνωση, λέγοντας ότι τόσο ο πρίγκιπας Χάρι όσο και ο πρίγκιπας Seeiso είχαν στείλει επιστολή παραίτησης στην πρόεδρο και τους διαχειριστές στις 10 Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.