Ο Τραμπ αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη - 35.000 αστυνομικοί επί ποδός υπό το φόβο βίαιων επεισοδίων (Βίντεο - φωτογραφίες)

Kαθ' οδόν για τη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, Ντόλαντ Τραμπ καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για την υπόθεση της πορνοστάρ, Στόρμι Ντάνιελ.

Μια αυτοκινητοπομπή έφυγε από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα προς το διεθνές αεροδρόμιο Palm Beach. Στη συνέχεια ο πρώην πρόεδρος επιβιβάστηκε στο ιδιωτικό του τζετ, ένα Boeing 757 για το αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Ένας στόλος μαύρων SUV της μυστικής υπηρεσίας και άλλα οχήματα εξήλθαν από τις πύλες του θερέτρου λίγο μετά τις 12:15 μ.μ.(τοπική ώρα) με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο.

Trump's motorcade has to stop at a red light pic.twitter.com/tsuOMMGMKh