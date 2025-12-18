Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει νομοσχέδιο για την άμυνα ύψους $1 τρισ. σε ετήσια βάση - $800 εκατ. προς Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να υπογράψει νόμο για ένα νομοσχέδιο αμυντικής πολιτικής ύψους σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων σε ετήσια βάση, παρά το γεγονός ότι περιλαμβάνει νέες διατάξεις για βοήθεια προς την Ουκρανία και περιορίζει τη δυνατότητά του να μειώσει την αμερικανική εμπλοκή στην άμυνα της Ευρώπης.

Ο Νόμος Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2026 (NDAA) εγκρίνει ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες-ρεκόρ ύψους 901 δισ. δολαρίων, ποσό αυξημένο κατά 8 δισ. σε σχέση με αυτό που είχε ζητήσει ο Τραμπ.

Η εκτεταμένη αυτή νομοθεσία καθορίζει τα πάντα, από τον αριθμό πλοίων, αεροσκαφών και πυραυλικών συστημάτων που θα αγοραστούν, έως τις αυξήσεις στους μισθούς των στρατιωτικών και τον τρόπο αντιμετώπισης των γεωπολιτικών απειλών. Το μέτρο που ο Τραμπ σκοπεύει να υπογράψει αργότερα σήμερα, αποτελεί συμβιβασμό, καθώς συνδυάζει επιμέρους διατάξεις που είχαν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, πριν ψηφιστεί οριστικά αυτόν τον μήνα.

Σε κόντρα με τον Τραμπ, του οποίου οι Ρεπουμπλικανοί κατέχουν την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, ο NDAA περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ έχει κρατήσει ψυχρή στάση όσον αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, θεωρώντας ότι οι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν τα έξοδά τους. Η πρόσφατα δημοσιευμένη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που παρουσίασε θεωρείται φιλική προς τη Ρωσία και αποτελεί επανεκτίμηση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ευρώπη.

Ο προϋπολογισμός NDAA για το οικονομικό έτος 2026 προβλέπει 800 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία - 400 εκατ. δολάρια για κάθε ένα από τα επόμενα δύο χρόνια - στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πληρώνει αμερικανικές εταιρείες για την προμήθεια όπλων στον ουκρανικό στρατό. Όλο αυτό την ώρα που η διοίκηση Τραμπ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με Κίεβο και Μόσχα, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο νόμος για την άμυνα εξουσιοδοτεί επίσης την Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια της Βαλτικής και παρέχει 175 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη της άμυνας της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας. Επίσης, περιορίζει τη δυνατότητα του Υπουργείου Άμυνας να μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη σε λιγότερους από 76.000 και απαγορεύει στον Αμερικανό Διοικητή της Ευρώπης να παραιτηθεί από τον τίτλο του Ανώτατου Διοικητή του ΝΑΤΟ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Τραμπ υποστήριξε το νομοσχέδιο επειδή ενσωματώνει σε νόμο πτυχές πολλών από τις εκτελεστικές του εντολές, όπως τη χρηματοδότηση του πυραυλικού συστήματος άμυνας Golden Dome και την κατάργηση προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης στο Πεντάγωνο.

Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν εγκρίνει τον NDAA για 65 συνεχόμενα χρόνια, αν και αυτό το σερί κινδύνεψε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

