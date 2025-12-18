Politico: Αναβάλλεται η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur μετά την παρέμβαση Μελόνι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδό τους την Πέμπτη ότι η εμπορική συμφωνία με τη Mercosur δεν θα υπογραφεί, όπως είχε προγραμματιστεί, το Σάββατο, αλλά μετατίθεται για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι συμφώνησε με το αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι να αναβληθεί η υπογραφή της συμφωνίας, ώστε να μπορέσει να διαβεβαιώσει τους αγρότες της χώρας ότι δεν θα υποστούν ζημιά από τα φθηνά πουλερικά και το βόειο κρέας, ανέφερε η φον ντερ Λάιεν στην ομάδα, σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες.

Η αλλαγή στάσης της Μελόνι την τελευταία στιγμή ανέτρεψε τον στόχο να υπογραφεί η συμφωνία στις 20 Δεκεμβρίου με τις χώρες της Mercosur, δηλαδή τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

Ωστόσο, οι χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία με τη Mercosur, με επικεφαλής τη Γερμανία, πιέζουν για να λάβουν εγγυήσεις ότι θα βρεθεί νέα ημερομηνία υπογραφής. «Η ημερομηνία θα οριστεί στα μέσα Ιανουαρίου, αν η υπογραφή αναβληθεί για το 2026», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico.

Η Μελόνι ζήτησε από τον Βραζιλιάνο ηγέτη περισσότερο χρόνο για να υποστηρίξει τη συμφωνία, όπως δήλωσε την Πέμπτη, ώστε να εξασφαλίσει την εσωτερική υποστήριξη υπέρ της συμφωνίας.

Αρκετές χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, με επικεφαλής τη Γερμανία, προειδοποίησαν τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στη συμφωνία θα μπορούσε τελικά να την ακυρώσει. Ανησυχούν ότι η περαιτέρω καθυστέρηση θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αντιπολίτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να περιπλέξει τα επόμενα βήματα, όταν η Παραγουάη, η οποία είναι επιφυλακτική απέναντι στη συμφωνία, αναλάβει την προεδρία της Mercosur από τη Βραζιλία στο τέλος του έτους.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις ανησυχίες των αγροτών σε ολόκληρη την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έσπευσαν το βράδυ της Τετάρτης να εγκρίνουν ένα συμπληρωματικό κείμενο, το οποίο προβλέπει την επαναφορά δασμών εάν οι εισαγωγές πουλερικών και βοείου κρέατος από τη Λατινική Αμερική αποσταθεροποιήσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.

